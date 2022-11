Sarah Altobello si dichiara a Romita “mi illumini il chakra”/ Ma lui non sa chi sia..

Sarah Altobello e la passione per Attilio Romita: “Mi illumini il chakra”

Sarah Atlobello approda ufficialmente al Grande Fratello VIP e mette nel mirino Attilio Romita. La nuova concorrente barese è letteralmente ammaliata dal giornalista pugliese e durante la diretta lo definisce molto chic. Prima di entrare nella casa, la soubrette barese svela le sue intenzioni ad Alfonso Signorini. “Il giovane per me è un po’ troppo acerbo, il saggio ha una cultura diversa, perché ha un modus operandi diverso”, spiega la Altobello.

“A livello di personaggio c’è una persona dentro la casa che è legata a me anche per la mia terra che è Attilio Romita”, ribadisce Sarah. “Ha un aplomb che mi stimola e che mi illumina il chakra”, continua la nuova concorrente gieffina, pronta a provocare Attilio Romita direttamente dentro la casa del Grande Fratello VIP.

Sarah Altobello si dichiara ad Attilio Romita nella casa del Grande Fratello VIP, ma lui non sa chi sia…

“Il chakra può scaturire qualsiasi cosa…”, ammicca ancora Sarah Altobello. La soubrette entra nella casa e rivela la sua passione per Attilio Romita, che Signorini definisce bello ringalluzzito. “Vorrei poterla ringraziare personalmente, con un bel mazzo di fiori”, risponde elegantemente il giornalista, che però non ha idea di chi sia Sarah. Non sa che la Altobello, oltre ad essere una sua fan e compaesana, entrerà a breve nella casa del Grande Fratello VIP. La showgirl, attrice ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, è pronta a varcare la porta rossa e a portare un po’ di scompiglio a Cinecittà…

