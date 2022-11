Sarah Altobello si isola dal gruppo al Grande Fratello Vip 2022?/ Mancano rapporti veri ma…

Sarah Altobello si confronta con Luciano Punzo al Grande Fratello Vip 2022

Sarah Altobello è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Eppure nella casa non ha trovato almeno fino ad ora grandi amicizie, visto che negli ultimi giorni si è confidata e confrontata con Luciano Punzo rivelando: “io a volte mi rendo conto che non faccio gruppo ma nella mia vita non ho mai avuto un gruppo”. Dal canto suo il modello napoletano ha replicato: “io l’ho sempre avuto e mi sono sempre trovato con chiunque nella vita, con tutti. Mi sono accorto che tante persone qui dentro, non ho niente da insegnare a loro e loro non hanno niente da dare a me”. La ex concorrente de La Pupa e il Secchione è convinta di poter vivere l’avventura del GF VIP anche da sola: “è un percorso però a volte penso che posso farlo anche da sola questo percorso. Non ho bisogno dei legami, vedi con Micol e Giaele ho legato, parlo faccio però non mi tange più di tanto perchè preferisco più una dura verità che una falsa realtà”.

Sarah Altobello: flirt con Luca Onestini o Edoardo Tavassi?/ "Sono i miei preferiti…"

Parole che hanno trovato concorde Luciano che ha detto: “pure io quanto adoro la verità. Io penso, una cosa ho capito in questi giorni, una sola, importante, che forse qui ho capito qual è il mio ruolo qui dentro”

Sarah Altobello: “con alcune persone non ho niente da condividere al GF VIP”

Sarah Altobello da quando è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha cercato di fare il suo percorso senza per forza di cose fare gruppo con tutti e cercando il suo ruolo. Proprio la gieffina parlando con Luciano Punzo ha detto: “un ruolo? Non è fare comunella con tutti, perchè con chi vado d’accordo di più con chi forse non ho proprio simpatia, con alcune persone non ho niente da condividere. Ho capito una cosa sola, dire sempre ciò che penso, sempre la mia verità, sempre il mio punto di vista, sempre quello che provo io e non nascondermi dietro una frase fatta”.

Sarah Altobello, single in cerca di fidanzato?/ “Attilio era l’uomo giusto ma ora...”

Non solo, la Altobello si è confrontata anche con Antonino Spinalbese invitandolo a non restare troppo in silenzio con Oriana Marzoli sopratutto se è interessato a lei.

LEGGI ANCHE:

GF Vip 2022, Sarah Altobello attratta da un concorrente?/ "Sento come delle vibes..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA