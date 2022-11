Sarah Altobello, single in cerca di fidanzato?/ “Attilio era l’uomo giusto ma ora…”

Sarah Altobello, cerca l’amore al Grande Fratello Vip 2022?

Sarah Altobello è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 lo scorso giovedì, insieme ad altri cinque nuovi concorrenti. Non è la sua prima esperienza in un reality: nel 2019 la Altobello ha partecipato alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ottenendo un ottimo quarto posto finale. In questi primi giorni Sarah ha legato molto con Luca Salatino a cui ha raccontato che fuori la Casa non c’è nessuno ad aspettarla: “Sono sola. Io sono sempre alla ricerca di un qualcosa che non arriva”. Durante l’ultima diretta, la sosia di Melania Trump ha mostrato il suo interesse nei confronti di Attilio Romita, ma durante i festeggiamenti del compleanno di Edoardo Tavassi il giornalista ha baciato in modo molto passionale Wilma Goich. “Attilio era l’uomo giusto per me ma dopo la cosa che ho visto ieri come posso? Ha perso l’eleganza”, ha detto la Altobello parlando con Micol Incorvaia.

GF Vip 2022, Sarah Altobello attratta da un concorrente?/ "Sento come delle vibes..."

Sarah Altobello: attratta da un vip, chi è?

Sarah Altobello ha già perso interesse nei confronti di Attilio Romita? Chiacchierando con l’amica Micol, la showgirl ha ammesso che il giornalista rispecchia il suo prototipo di uomo: di lui apprezza la cultura, il fascino, il suo modo d’essere, “ha la voce come mio padre”. Ma differenza di quanto pensava non è stato il giornalista ad attirare la sua attenzione: “È un uomo più giovane, non pensavo potesse interessarmi”, ha confessato la Altobello che ha sempre preferito uomini più grandi. Sarah però non ha voluto rivelare a Micol il nome del misterioso uomo, ma ha detto di averli lanciato dei segnali, ma che di più non farà fino a quando non capirà che il suo interesse è ricambiato. Infine ha ammesso che il suo interesse è volatile: l’ha guardato sotto la doccia e le piaceva, poi in altri contesti non avverte niente. Chi sarà il misterioso Vip?

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Sarah Altobello "mio agente innamorato di me"/ Patrizia Rossetti: "Gli dissi 'se non mi dai i soldi…'Sarah Altobello si dichiara a Romita "mi illumini il chakra"/ Ma lui non sa chi sia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA