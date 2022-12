Sarah Altobello sposa il manager Tony Toscano?/ Spunta una foto sui social e…

Sarah Altobello e il rapporto con Tony Toscano

La vita privata di Sarah Altobello continua ad incuriosire il pubblico del Grande Fratello Vip 2022. La vippona pugliese è entrata nella casa di Cinecittà dichiarandosi single e ammettendo di essere alla ricerca di un fidanzato., Sarah, tuttavia, non nega di avere un rapporto speciale con il manager Tony Toscano, consapevole che quest’ultimo abbia un debole per lei. Più volte, infatti, Sarah ha parlato di Tony Toscano ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lei ribadendo di volergli molto bene.

La Altobello, tuttavia, non ha mai parlato di una relazione con Tony che, durante la permanenza di Sarah nella casa, continua a sostenerla con ogni mezzo. In attesa del risultato del televoto di lunedì 26 dicembre, ha invitato tutti i followers a votare per Sarah pubblicando anche una foto inedita in cui si mostrano in tutto il loro splendore.

Sarah Altobello e Tony Toscano presto sposi? L’indiscrezione di Deianira Marzano

C’è il matrimonio con Tony Toscano nel futuro di Sarah Altobello? A parlare di nozze è Deiniara Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, dopo aver condiviso una foto di coppia pubblicata dallo stesso Tony, ha scritto: “Tony Toscano celebra il suo amore con Sarah Altobello postando foto che lo ritraggono e si vocifera presto sposi”. Per il momento, quella di Deianira Marzano, resta un’indiscrezione non confermato.

Sul rapporto che hanno la Altobello e Tony Toscano indagherà presto Alfonso Signorini? Finora, la Altobello non ha ancora parlato della propria vita: lo farà nelle prossime puntate svelando anche la natura del suo legame con Tony?

