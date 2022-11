Sarah Altobello vs Edoardo Tavassi, “Non ha capito nulla”/ Ancora tensioni…

Sarah Altobello e Edoardo Tavassi, nuove incomprensioni?

I rapporti tra Sarah Altobello e Edoardo Tavassi sono sempre più tesi. La donna non prova simpatia nei suoi confronti e ne parla con Oriana. A sua detta, Tavassi è eccessivo e molto spesso supera il limite. La sua idea è che non abbia intenzione di costruire un dialogo con lei. Nei fatti, le si rivolge solamente per prenderla in giro. Ha provato ad affrontare argomenti più seri, a porgli delle domande inerenti alla sua vita e al suo lavoro, ma lui non sembra interessato ad approfondire la conoscenza. Anche Oriana ha riscontrato la stessa problematica. L’uomo l’ha più volte criticata definendola superficiale, ma lei non è d’accordo. Spesso si è fermata a sentire i suoi racconti, motivo per cui ritiene le accuse dell’uomo infondate. Sarah, ormai, un’idea se l’è fatta. Tavassi non ha recepito il suo messaggio.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia innamorati al GF Vip?/ "Ti voglio nella mia vita"

Nutre, in generale, molte perplessità sul VIP e sulle sue velleità artistiche. Date le premesse, sarà difficile che possano diventare amici. Sarah Altobello ritiene che ancora ci sia dell’astio con Edoardo Tavassi e confidandosi con Oriana dice: “Secondo me Edoardo non ha capito nulla di quello che gli ho detto”. Oriana ha sottolineato il fatto che Edoardo a volte non comprenda la necessità di una persona di avere un dialogo normale senza battute o prese in giro. Sarah condivide e dice: “Edoardo non ha capito il messaggio”.

Edoardo Tavassi ha un crollo emotivo al GF Vip/ "So di non poter piacere..."

Sarah Altobello stronca Antonino Spinalbese

Sarah Altobello ha confortato Oriana Marzoli in merito alla sua storia con Antonino Spinalbese. Accoccolata sotto le coperte e con la testa nascosta da un cuscino, Oriana giace mesta e ancora provata dall’interruzione della conoscenza con Antonino. Sarah le sta accanto, supportandola con parole motivazionali che solamente una vera amica può proferire. La spinge a continuare il suo percorso da sola, mostrandosi per quella che è. Nessuno è indispensabile. In più lei è bella così, non deve cambiare o modificare lati del carattere per un uomo che non vale un briciolo del suo tempo. Glielo ripete più e più volte: uno così non la merita: “Secondo me Antonino non ti merita. Tu hai troppa apprensione nel cercarlo. Oggi non ha detto una parola a nessuno”.

"Sarah Altobello e Tony Toscano fidanzati e... convivono!"/ Bomba di Biagio D'Anelli

Le consiglia di non dargli più attenzioni e di non turbarsi troppo. Deve tornare ad essere leggera e spensierata. Oriana, con un filo di voce, spiega di essere infastidita dal clima che si è creato. Il problema non è solamente Antonino ma anche l’atteggiamento poco rispettoso di alcuni VIP che appaiono insensibili alla sua sofferenza. Prima non ci faceva nemmeno caso, adesso, invece, le continue battute la irritano. Non le va di scherzare. Sarah aveva compreso che il suo malessere fosse dovuto a diverse cause. Allora, senza disturbarla ancora, le resta accanto a cambia discorso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA