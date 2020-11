Sarah Altobello Vs Paolo Brosio/ “Fidanzato? In ospedale mi scriveva che gli manco!”

Sarah Altobello è disperata. Il motivo? Paolo Brosio e la sua nuova fidanzata 22enne. “Sono molto affranta! Sono stata positiva al Covid in più ho sentito delle notizie. Ho scoperto che una persona a cui tenevo si è fidanzata ed è stata una doppia coltellata per me!” Esordisce così la Altobello in diretta, facendo riferimento a Paolo Brosio. È con lui che ha vissuto l’avventura all’Isola dei Famosi di qualche anno fa e già lì aveva scherzato su questo avvicinamento al giornalista e sul debole che lui aveva manifestato per lei. Di fronte alla notizia del fidanzamento di Brosio, Sarah ha deciso di scrivergli una lettera poi pubblicata dal settimanale DiPiù.

Sarah Altobello: “In ospedale Paolo Brosio mi scriveva cose importanti…”

A Pomeriggio 5 Sarah Altobello spiega il perché di questa lettera. “Se ho scritto questa lettera a Paolo Brosio su DiPiù è perché ad ottobre io gli sono stata vicina nel momento in cui ha avuto il Covid mandandogli dei messaggini. Lui a quelli mi ha risposto ‘Mi manchi, stiamo da troppo tempo senza vederci’ con dei cuori e dei baci.” Una notizia shock che può chiaramente anche provare: “Ho le prove perché ho ancora i messaggi!” dichiara la Altobello a Pomeriggio 5. Dopo Mila Suarez, un’altra donna confessa dunque di aver ricevuto messaggi compromettenti da Paolo Borsio. Come risponderà il giornalista?

