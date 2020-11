Sarah Borruso, ex fidanzata di Alberto Genovese?/ “Un anno e mezzo insieme e..”

Sarah Barruso dovrebbe essere la fidanzata o forse ormai ex di Alberto Genovese. Non è la prima volta che si parla di lei e della sua frequentazione a queste feste e non solo, ma sembra che nessuno sappia dire con precisione quale sia il loro rapporto in questo momento. A Mattino5 si torna a parlare di Terrazza Sentimento e di quello che è successo la famosa notte dello stupro tra eccessi e cocaina, e adesso in molti si chiedono quale sia il ruolo della donna, una ragazza in realtà, che ha posato con lui in vacanze extralusso all’Estero e in Italia, tra massaggiatori, estetisti privati e armadi sempre pieni di abiti firmati. Nel programma condotto da Federica Panicucci non si fa mai il suo nome ma si cerca di accendere i riflettori su quello che è stato il loro rapporto.

Sarah Borruso, è l’ex fidanzata di Alberto Genovese?

Nel panorama oscuro della personalità di Alberto Genovese c’era una ragazza che stava accanto a lui ormai da un anno e mezzo, tale Saraha Barruso, conquistata dalla sua personalità e dal suo fascino, ma al momento non si capisce se sia vicina all’imprenditore oppure no. Nonostante la sua giovane età, sembra che abbia poco più di 20 anni, la bella Sarah ha già inanellato una serie di delusioni e sofferenze, compresa la sconvolgente morte del padre. La loro storia è iniziata come tante altre ma poi tutto è cambiato quando l’imprenditore ha fatto venir fuori il lato oscuro che lei ha accettato. Secondo alcuni testimoni sembra che lui le abbia chiesto di portarle delle amiche, di organizzargli delle notte di se*so sfrenato, e che lei lo abbia fatto. A questo punto ci si chiede anche lei è una vittima o è stata complice?



