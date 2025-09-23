Sarah Esposito, confronto a Uomini e Donne tra Ary e Valerio: l'ex fidanzata di Ciaffaroni ammette il tradimento e poi lo smaschera con una lettera

Confronto a tre nello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del 23 settembre 2025, tra Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e Ary. Dopo alcuni video riassuntivi della situazione, Maria De Filippi confessa a Sarah, bellissima nel suo abito nero e lungo, di non sapere cosa sia accaduto. “La puntata con Filippo è stata registrata cinque giorni fa ma oggi stanno insieme ed entrano insieme”, annuncia Maria De Filippi.

“Me l’aspettavo perché lui mi ha vista diversa nei video e con più consapevolezza. Lui ha sempre detto che io non so stare da sola ma credo che lui si sia dato un’altra possibilità con la ragazza proprio perché non sa stare solo”, commenta Sarah che non sembra sorpresa. In studio, così, arrivano Valerio e Ary con Gianni Sperti che, commentando la posizione di Valerio, dice di considerarlo un “uomo inaffidabile”.

Sarah Esposito e la lettera di Valerio a Uomini e Donne

“Valerio nella puntata con Filippo, quattro giorni fa, hai detto di essere innamorato di Sarah ma ad oggi stai con Ary”, dice Maria De Filippi. “Quella per Sarah era una mancanza e ho associato questa mancanza ad un sentimento”, risponde Valerio. “Quindi tu non provi più alcun sentimento?”, chiede Sarah ricevendo una risposta affermativa. Il confronto torna al passato tra Sarah e Valerio con quest’ultimo che appare ancora infastidito da quanto accaduto. “Una persona se ti perdona, ti perdona. Lui vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa e vuole sapere se l’ho tradito fisicamente. Sì, lo ammetto: ti ho tradito fisicamente“, svela Sarah che poi dice di aver ricevuto recentemente una lettera da Valerio in cui lui apre il cuore ammettendo quanto sia difficile affrontare tutto senza di lei, vivere da solo nella loro casa.

“Sarah non ti dimenticherò mai. Sei e sarai una parte di me, incisa sulla mia pelle al di là di ogni distanza e di ogni tempo”, le parole di Valerio. “Quando ho letto la prima volta la lettera ho pianto. Io sono andata via con molta difficoltà e l’ho fatto per i tuoi comportamenti. Quello che ti dico è che il passato è passato. Lasciati questi ricordi con qualcosa di bello, vivi la tua vita sereno“, dice ancora Sarah pronta ad andare avanti con la sua vita.