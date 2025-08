Sarah Esposito di Temptation Island 2025 conquista il pubblico che spera diventi la prossima tronista di Uomini e Donne: l'appello dopo la rottura

Se c’è un protagonista di Temptation Island 2025 sul quale il pubblico di Canale 5 si è ricreduto alla fine di questo percorso, quello è Sarah Esposito. La storia col fidanzato Valerio è finita male: lui ha deciso di frequentare Ary, la tentatrice che gli ha fatto battere il cuore all’interno del villaggio dei fidanzati, lei gli ha augurato il meglio, ammettendo di essere ancora innamorata di lui ma di essere felice se lui lo è. La genuinità di questo sentimento, dimostrata da Sarah, ha fatto breccia sul pubblico, che ha totalmente cambiato idea su di lei.

Così, dopo il fiume di accuse e anche qualche insulto nei confronti della ragazza – a causa anche delle confessioni fatte sugli incontri avuti con latri ragazzi – il web si è ricreduto e ora lancia un appello su tutti: che lei sia la prossima Martina De Ioannon.

Sarah Esposito di Temptation Island 2025 sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? Ida Platano tifa per lei

I fan di Uomini e Donne sanno bene che parliamo della tronista più apprezzata della scorsa stagione del dating show, anche lei una delle fidanzate di Temptation Island. A Uomini e Donne ha poi trovato l’amore con Ciro Solimeno che è, ancora oggi, il suo fidanzato. Il pubblico ora si augura lo stesso per Sarah: spera, infatti, che Maria De Filippi le offra il trono e che lei riesca a trovare un nuovo, grande amore.

E sul web anche alcuni volti famosi di Uomini e Donne tifano per lei, come Ida Platano, che ha seguito il suo percorso a Temptation Island 2025 dalla prima puntata e che, come molti altri telespettatori, si è commossa di fronte alle lacrime di Sarah per la rottura con Valerio.