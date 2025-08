Sarah pronta al trono di Uomini e Donne? Raffaella Mennoia lancia un indizio clamoroso: web in delirio!

Sarah di Temptation Island sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Dalla fine del reality i fan hanno espresso il desiderio di vederla sul trono nella trasmissione di Maria De Filippi. Il motivo? Sarah sembra incarnare la personalità perfetta per diventare la protagonista del dating show di Canale 5, forse capace di far vivere al pubblico un’esperienza molto amarcord, con sentimenti veri e tante emozioni. O almeno, così si spera. Dopo che sui social è partita la richiesta di vederla seduta sul trono, Raffaella Mennoia ha lanciato un segnale potente.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sono sposati/ Gli ex Uomini e Donne presenti al matrimonio

Il braccio destro di Maria De Filippi ha infatti condiviso un solo video riguardante Temptation Island, ed è quello di Sarah Esposito mentre si confronta con Filippo Bisciglia un mese dopo il programma. Da questo momento i fan hanno subito pensato che quello di Raffaella Mennoia sia stato un chiarissimo segnale, o uno spoiler, per dire al pubblico di Canale 5 che il desiderio è stato esaudito.

Quando inizia Uomini e Donne?/ Spunta la data fatidica da segnare sul calendario

Sarah tronista di Uomini e Donne insieme a Flavio Ubirti? Lo spoiler dal mondo del calcio

Sarah sarebbe una tronista perfetta per Uomini e Donne, anche per via del suo percorso particolare a Temptation Island 2025. Entrata con una brutta nomea dopo le confessioni sui caffè nei parcheggi con altri ragazzi mentre era fidanzata con Valerio, ne è uscita vincitrice e ha conquistato l’empatia del pubblico soprattutto dopo che il fidanzato ha deciso di intraprendere una relazione con la tentatrice Ary una volta uscito dal reality. Sarah si è mostrata comprensiva agli occhi del pubblico anche per il fatto di aver accettato il tradimento sotto ai suoi occhi e aver capito che forse Valerio non la amava più come una volta.

Mario Cusitore, il gesto per Ida Platano fa sognare tutti/ Cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne

Oltre a Sarah potrebbe sedere sul trono di Uomini e Donne anche il bellissimo Flavio Ubirti che ha ottenuto tanto successo a Temptation Island come tentatore. Alberto Bruni, direttore sportivo, ha lanciato un super spoiler dicendo che il single inizierà una nuova avventura in televisione nel programma di Maria De Filippi. In tutto ciò, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il dating show di Canale 5 ai due protagonisti di Temptation Island, sempre che sia vero che saranno proprio loro i nuovi tronisti.