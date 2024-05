Sarah e Holden fidanzati ad Amici 23?/ Arriva la segnalazione: “Si stanno conoscendo, lui è molto preso”

Holden e Sarah di Amici 23 stanno insieme? Spunta la segnalazione

C’è una coppia che sta facendo impazzire i fan di Amici 23, e non parliamo di Petit e Marisol, né di Mida e Gaia, bensì di una coppia inedita, composta da Holden e Sarah. Si era vociferato di una possibile simpatia tra i due allievi alcuni mesi fa, prima del serale, ma non ci sono state conferme né gesti da parte dei diretti interessati che hanno fatto credere ad un rapporto più che amichevole. Tuttavia, di recente il gossip si è riacceso a causa di una segnalazione sui due cantanti di Amici 23.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio ricevuto da una utente del web, secondo cui Holden e Sarah si starebbero frequentando e tra loro ci sarebbe più di un’amicizia. Il cantante figlio d’arte sarebbe, infatti, molto preso dalla collega.

Holden e Sarah, relazione segreta ad Amici 23?

“Da amici in comune so per certo che Holden e Sarah c’è più di un’amicizia. – si legge nella segnalazione condivisa – Lui lo ha confidato ad una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. E che si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza.” Parole, queste, che hanno fatto il giro del web, mandando in delirio i fan della presunta coppia che, al di là di piccoli gesti e segnalazioni, non fanno trapelare nulla di propri sentimenti in casetta. Holden e Sarah appaiono infatti totalmente concentrati sul proprio percorso musicale oltre che sul serale, e probabilmente si concentreranno sul questo presunto nascente amore soltanto una volta finito Amici 23.

