È già messa a dura prova la relazione tra Sarah e Valerio, una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2025 che appena arrivate sull’isola sono state messe davanti alla realtà di ciò che l’altro effettivamente pensa e abbia provato negli ultimi mesi della relazione: non a caso, la ragione per cui entrambi hanno scelto di partecipare alla trasmissione è proprio legata alle mancanze da parte di uno e dell’altro che li ha fatti progressivamente allontanare prima di arrivare sull’isola.

Nel suo video di presentazione per Temptation Island 2025, infatti, Valerio ha spiegato che “ho scoperto queste chat di Sarah che mi hanno fatto dubitare della nostra relazione e se prima avevo paura di ferirla, adesso mi faccio molti meno problemi a rispondere alle ragazze che si scrivono”, confessando di essere, peraltro, “molto vendicativo”, pur sapendo che “è un comportamento sbagliato”; chiudendo con la confessione che “non ho più la certezza di voler stare con lei per tutta la vita“.

Dal conto suo, Sarah ha spiegato alle telecamere di Temptation Island 2025 che “mi sono vista con due persone, una soprattutto a Roma e l’altra anche nella mia zona”, spiegando che “andavamo in posti nascosti dove non ci vedeva nessuno” e che erano persone che “mi davano importanza e mi facevano sentire apprezzata, cose che Valerio ultimamente mi ha fatto mancare”; mentre già dopo un paio di giorni Valerio ha scoperto che era già nata una sorta di intimità con il tentatore Salvatore.

Lo sfogo di Sarah e Valerio a Temptation Island 2025: tradimenti, risentimenti e rabbia repressa

Dopo aver visto i rispettivi video – come di consueto – Sarah e Valerio si sono confrontati con i rispettivi compagni di viaggio, con lei che alle altre fidanzate ha spiegato “io nel momento in cui non ricevevo attenzioni mi sentivo vuota e ho accettato di prendere dei caffè con altre persone, poi lui l’ha scoperto”, confessando, tuttavia, che “in realtà non mi sento in colpa perché lui non sa quanto ho sofferto in determinati momenti della mia vita”; precisando, comunque, che “non sono mai andata oltre con queste persone”.

Dal conto suo, invece, Valerio agli altri fidanzati di Temptation Island 2025 che “avevo trovato le chat ma si vedeva che erano cancellate” e che “lei ha sempre negato e ha aspettato di venire qua per dirmi la verità”: proprio questo, spiega Valerio, “mi fa rodere”, ovvero che “mi ha rotto il ca*zo per tutti i giorni e poi è stata lei a fare queste cose”, sostenendo che ora per lui sia “facile pensare che siano andati anche oltre al caffè visto che sono andati nei parcheggi privati”; il tutto condito da calci e pugni assestati alle scenografie del programma, in preda a una rabbia che – confessa – “non riesco a contenere”.