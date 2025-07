La storia di Sarah e Valerio: perché hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2025

Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale di Temptation Island 2025. I due stanno insieme da cinque anni e convivono, ma negli ultimi tempi il loro rapporto ha iniziato a vacillare. Difatti, la decisione di partecipare al programma è arrivata da entrambi, che hanno scritto insieme alla redazione per mettersi alla prova. A raccontare il momento di crisi è soprattutto Sarah. Quest’ultima ha 24 anni e ha spiegato di essersi sentita trascurata recentemente da Valerio: “Mi sembrava di elemosinare amore“. Da lì, ha quindi deciso di accettare attenzione di altri uomini, arrivando a parlare con loro.

Valerio, invece, ha 29 anni e racconta un’altra parte della crisi: ha trovato sul telefono della fidanzata delle chat con due uomini diversi. Chiaramente, l’uomo è rimasto deluso e ferito e, soprattutto, non riesce più a fidarsi come prima. Dunque, l’uomo ha scelto di mettersi alla prova nel reality delle tentazioni, con il dubbio se Sarah provi ancora qualcosa per lui o se il loro rapporto sia ormai compromesso per sempre.

SARAH E VALERIO Loro sono qui esclusivamente per hype, si sono imparati la parte. Non convinceranno nessuno e ci regaleranno l’intrattenimento della stagione perché tanto sono d’accordo.#TemptationIsland pic.twitter.com/weo6GSA5oI — Mar🫧 || Mediterraneo⛵️ (@secondoMarti) June 13, 2025

Sarah e Valerio: mancanza di fiducia a Temptation Island 2025

Dunque, Sarah e Valerio arrivano a Temptation Island 2025 con una crisi parecchio pesante. Da un lato, lei si sente trascurata; dall’altro, invece, lui è ferito dopo aver scoperto chat compromettenti sul suo telefono. Il loro percorso si preannuncia tra i più interessanti di quest’edizione, e le dinamiche con i tentatori sembrano essere scontate. A questo punto, non resta che attendere pochi giorni per seguire le avventure di questa coppia nel reality condotto da Filippo Bisciglia.

