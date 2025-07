Sarah e Valerio di Temptation Island 2025, lei flirta sempre di più con il single Salvatore: lui perde la pazienza e sbotta: "Che persona sei?"

Sarah e Valerio di Temptation Island 2025: lei sempre più vicina al single Salvatore

Nella terza puntata di Temptation Island 2025 continua il viaggio nei sentimenti delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e il percorso di Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni entrerà sempre più nel vivo. Lei ha 24 anni ed è un’assistente ad un medico estetico mentre lui è un cuoco e di anni ne 26. Stanno insieme da cinque anni ed hanno deciso di partecipare al programma per capire se la loro storia d’amore può avere un futuro o no.

Sin dalla prima puntata di Temptation Island 2025, tuttavia, mentre Valerio ha ammesso di provare dei forti sentimenti nei confronti di Sarah e di non volerla deludere, Sarah si è confidata molto con il single Salvatore Guida a cui ha confessato di aver tradito il suo fidanzato uscendo con due ragazzi diversi ed incontrandosi in un parcheggio per ricarcaricarsi e ricevere le attenzioni che il suo ragazzo non le dà più. E non è tutto perché Sarah si è avvicinata molto al tentatore Salvatore Guida, tra passeggiate a cavallo e uscite da soli tra i due non sono mancati molti di complicità. E gli sguardi complici e la sintonia tra i due continuano anche nella terza puntata tanto da far perdere la pazienza a Valerio.

Temptation Island 2025, Valerio sbotta dopo l’ennesimo video di Sarah con il single Salvatore: “Ma che persona sei?!”

Continua la crisi tra Sarah e Valerio di Temptation Island 2025, durante la puntata di questa sera, giovedì 17 luglio 2025, Filippo Bisciglia mostra a Valerio l’ennesimo video in cui Sarah flirta con il single Salvatore, i due si lasciano andare a balli sensuali e dichiarazioni compromettenti. Valerio a questo punto perde la pazienza e si sfoga con i suoi compagni di avventura: “E tu cadi in tentazione davanti al nulla ma che persona sei?” Insomma, il loro rapporto è sempre più in crisi e la rottura sembra insanabile, il 26enne chiederà il falò di confronto oppure continuerà il viaggio per scoprire fin dove si spingerà la sua fidanzata?