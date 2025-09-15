Tra Sarah e Valerio c'è stato un ritorno di fiamma dopo Temptation Island 2025? "Lui confuso tra l'ex fidanzata ed Ary" ma...

Ad appassionare I fan di Temptation Island 2025 sono state storie molto diverse tra loro. Tra queste una di quelle che più ha fatto discutere, anche per l’evoluzione del rapporto, è stata quella tra Sarah e Valerio. La loro partecipazione al programma si è aperta con Sarah che ammetteva di aver visto spesso altri ragazzi per prendere caffè o scambiare due chiacchiere in posti appartati. Sarah è diventata dunque il bersaglio dei social e le sue parole hanno fatto soffrire non poco il povero Valerio, che dopo l’ennesimo video visto in cui Sarah parlava male di lui e si avvicinava ai single, ha deciso di fare di testa propria, seguendo il suo cuore.

Si è così avvicinato ad Ary, una giovane tentatrice con la quale si è ritrovato ad avere molto in comune. Al termine del programma, durante il falò, Sarah ha implorato Valerio di tornare insieme, anche dopo aver scoperto del suo bacio con la single Ary. Valerio, però, ha confermato la sua decisione di uscire single dal programma. Una decisione confermata anche un mese dopo la fine dello show, come si è visto nel format che viene proposto a trenta giorni dalla fine del programma. Tra Sarah e Valerio, dunque, sembrava tutto finito. Le cose saranno ancora così o ci sarà stato un ritorno di fiamma?

Sarah e Valerio, ritorno di fiamma dopo Temptation Island 2025?

Sulla coppia composta da Sarah e Valerio di Temptation Island 2025 dicono che nell’estate appena conclusa, il ragazzo hainstaurato una conoscenza con Ary, Arianna Mercurio la tentatrice, ma senza mai smettere di pensare alla fidanzata, che avrebbe cercato più volte. Dunque, Valerio sarebbe molto confuso, diviso a metà tra Sarah, il suo passato, e Ary, la giovane che gli ha rubato il cuore nel programma. Sarah, a quanto pare, lo avrebbe però rifiutato, scottata da quanto accaduto al falò.

E invece, stando alle ultime segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni pare che nonostante si professi innamorato della bionda Ary, Valerio Ciaffaroni pensi ancora alla sua ex fidanzata Sarah Esposito e ci abbia riprovato con lei. “Valerio è molto confuso e questo peggiora ancora di più le cose”. Insomma, il bel cuoco romano farebbe un bel ‘ping pong’ con entrambe e continua il loro triangolo se non fosse che Sarah lo ha respinto. Nonostante abbia sofferto per la fine della loro relazione la giovane ha deciso di voltare pagina, magari con il Trono a Uomini e Donne…

