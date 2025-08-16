Sarah e Valerio di Temptation Island 2025 stanno ancora insieme o si sono lasciati dopo la fine del programma? L'ultimo avvistamento sospetto...

Temptation Island 2025, è davvero finita tra Sarah e Valerio? Le ultime indiscrezioni

Sarah e Valerio di Temptation Island stanno ancora insieme o si sono lasciati dopo la fine del programma? Il quesito incuriosisce parecchio gli amanti del gossip e gli appassionati del celebre reality sentimentale. Nelle ultime ore, oltretutto, Sarah è stata avvistata in spiaggia ad Otranto senza Valerio e interpellata da alcuni fan sull’argomento, ha preferito glissare.

Stando a quanto riporta il portale lollomagazine.it, infatti, la giovane si trovava in uno stabilmente pugliese in solitaria, come si evincerebbe anche da alcuni scatti mandati da un lettore. Per Sarah nessun riferimento al fidanzato Valerio, ma solo tanta voglia di vivere con leggerezza qualche ora in spiaggia. Approccio gentile anche con chi le ha chiesto qualche selfie e con chi ha voluto scambiare alcune parole.

Sarah e Valerio, lei paparazzata in spiaggia senza di lui: regna il silenzio dopo la fine di Temptation Island

Sarah si è rivelata gentile ed educata, ma ha preferito non pronunciarsi sul discorso Valerio, con cui ha condiviso l’avventura a Tempation Island. Non è chiaro se Sarah abbia preferito non sbilanciarsi per tutelare la propria privacy o se perché effettivamente la sua relazione sia ancora in una fase da definire. Di certo i fan attendono con ansia aggiornamenti sulla coppia che, durante Temptation Island 2025, è stata molto seguita.

Al momento Sarah e Valerio preferiscono mantenere il silenzio sul loro rapporto, vedremo però se nel corso delle prossime settimane ci saranno aggiornamenti. La sensazione è che la coppia stia vivendo una fase di stallo da cui non sarà affatto semplice uscire. La fine dell’estate, forse, porterà anche delle risposte definitive ai diretti interessati circa il futuro del loro amore e della loro relazione.