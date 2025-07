Non sono stati tra i protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2025, ma le anticipazioni ci svelano che Sarah e Valerio lo saranno nella seconda. Oggi, 10 luglio, su Canale 5 continua il viaggio nei sentimenti delle sette coppie, e sarà il momento di addentrarsi anche nella crisi che stanno vivendo Sarah e Valerio, ragazzi che hanno deciso di affidarsi al programma per tentare di superare una crisi che dura ormai da qualche tempo.

Nel loro video di presentazione, Sarah, che ha 25 anni, ha raccontato di vivere una relazione con Valerio da ormai 5 anni e che, nonostante la loro giovane età, già convivono da qualche tempo. Il problema che avanza la fidanzata è che Valerio avrebbe cambiato comportamento nei suoi confronti: “Ci sono state molte mancanze”, ha rivelato la ragazza, spiegando di non voler più elemosinare il suo amore.

Sarah e Valerio, primi momenti di crisi e rabbia a Temptation Island 2025: cosa succede nella seconda puntata

Di fronte a questo atteggiamento, Sarah ha iniziato ad accettare il corteggiamento e i complimenti di altri uomini, cosa che in realtà Valerio ha poi scoperto attraverso due chat. “Se sono cambiato è proprio per queste chat”, ha spiegato, a sua discolpa, il ragazzo, che questa sera, al villaggio dei fidanzati, dovrà però fare i conti con un’altra spiacevole scoperta.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2025 ci svelano, infatti, che Sarah si avvicinerà ad uno dei tentatori. Ci saranno lunghe chiacchierate e anche balli molto stretti, che spiazzeranno e faranno infuriare Valerio, che alle telecamere del programma urlerà contro la fidanzata un “Sei banale!”. Aria di crisi, dunque, per Sarah e Valerio nel reality delle coppie che, mai come quest’anno, sembra riserverà molti compi di scena al pubblico di Canale 5. Non resta che goderci la nuova puntata.

