Precipita la situazione per Sarah e Valerio a Temptation Island 2025. Inaspettatamente, lui ha iniziato ad avvicinarsi alla single Ary in modo sempre più importante, tanto che ormai appare evidente a tutti che lui sia palesemente interessato, e non solo da punto di vista fisico. La quinta puntata del reality delle coppie ha messo in evidenza un atteggiamento affettuoso e premuroso di Valerio verso Ary, che ha spiazzato Sarah al punto da farla crollare in lacrime. Ma è un dettaglio in particolare a far credere che la coppia potrebbe essersi detta addio alla fine di questo percorso.

Non tanto il bagno di notte vestiti, neppure il fatto che siano stati per qualche minuto in bagno insieme senza telecamere. A destare sospetti è l’ipotesi di tradimento lanciata da lui in una conversazione con la single.

Valerio si dichiara ad Ary a Temptation Island 2025: “Se mi avvicino a te non è per ripicca”

Valerio ha tenuto a spiegare ad Ary che, qualora decidesse di superare un limite con lei, avvicinandosi ancora di più anche fisicamente, non sarebbe per far ingelosire la fidanzata Sarah, né per farle una ripicca, piuttosto perché è realmente interessato a lei. “Io non voglio che tu pensi che quello che faccio sia una ripicca per l’altra parte, perché non è assolutamente così.”, ha spiegato il ragazzo, tra il serio e l’imbarazzato. Parole che hanno spiazzato Ary, che si è riservata il diritto di non credergli del tutto, nonostante lui abbia ribadito di tenere a lei davvero. Parole che hanno però anche sconvolto la sua fidanzata, che è scoppiata in lacrime, e che hanno portato le sue compagne d’avventura a farle presente che lui è effettivamente interessato alla tentatrice. Il che porta a supporre che Sarah e Valerio possano essersi lasciati alla fine di Temptation Island 2025 per la volontà di lui di conoscere fuori Ary.

