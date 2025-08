Nelle prime puntate della prossima edizione di Uomini e Donne ci sarà il faccia a faccia tra Sarah e Valerio: cosa succederà?

Tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island c’è quella che era composta da Sarah e Valerio che si sono lasciati in un falò di confronto che ha commosso la maggior parte del pubblico perché si è potuto vedere come si sono amati e come questo amore è finito (per lui) e ha continuato (per lei). Ma cosa succederà a settembre quando andranno in onda le prime puntate di Uomini e Donne?

Come sempre succede quando termina il programma di Filippo Bisciglia, nelle prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi vengono ospitate le coppie per parlare di come è andata l’estate. E viene facile chiedersi cosa succederà quando i due protagonisti sopracitati si incontreranno di nuovo: ci saranno dei colpi di scena oppure confermeranno le loro precedenti decisioni?

Sarah e Valerio a Uomini e Donne: confronto con la tentatrice Ary?

Ebbene sì, quando ci saranno le prime registrazioni di Uomini e Donne la padrona di casa ospiterà tutte le coppie di Temptation Island tra cui anche Sarah e Valerio, che si sono lasciati. Lei è ancora innamorata del suo ex mentre quest’ultimo sembra aver intrapreso una conoscenza approfondita con la tentatrice Ary e infatti ci sarà anche lei in studio.

Stando alle ultime voci di corridoio, però, sembra che tra la tentatrice e l’ex fidanzato in questione possa esserci già un po’ di maretta e solo perché lei è stata vista da sola in discoteca, dove peraltro c’era anche Sarah. Per scoprire tutta la verità non bisognerà far altro che pazientare.

