Sarah e Valerio, ritorno di fiamma o pura coincidenza? Il fratello di lei racconta cosa c’è dietro le foto in Salento.

La storia tra Sarah e Valerio è stata una delle più appassionanti di questa edizione di Temptation Island 2025, soprattutto per l’epilogo particolare al falò. Il ragazzo si è innamorato della tentatrice Ary durante il reality, e ha deciso di uscire da solo, resosi conto di non amare più Sarah. Eppure, qualcuno tra i fan non ha mai smesso di sperare che i due potessero un giorno ricongiungersi visto l’amore della fidanzata dimostrato durante il falò di confronto.

Temptation Island 2025, Valerio tradisce Ary?/ Dopo rumor su ritorno di fiamma con Sarah spunta nuova ragazza

Quest’ultima ha voluto chiudere la relazione in pace, dicendo di volergli ancora bene nonostante tutto, nonostante l’amore di lui fosse finito e la delusione subita all’interno del villaggio. Successivamente, di Sarah e Valerio non si è più saputo niente, e a dire la verità nemmeno di Ary e il ragazzo che non sono stati visti insieme al contrario di quanto si pensasse. Nelle scorse ore, però, è spuntata una voce che parlerebbe di un ritorno di fiamma tra Sarah e Valerio. Scopriamo cos’è successo.

Anna Acciardi, insulti choc dalla nuova fidanzata di Alfred Ekhator: "Balena"/ Lei risponde: è polemica!

Sarah e Valerio, il fratello chiarisce la situazione: “Sta con i suoi amici, non fatevi illusioni“

Sarah Esposito è stata vista in vacanza nella zona di Gallipoli, stesso luogo in cui anche Valerio Ciaffaroni ha deciso di soggiornare in estate. Come prevedibile, i fan che li hanno visti insieme hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma tra Sarah e Valerio e si è riaccesa la speranza di rivederli insieme dopo Temptation Island. Ma dopo i rumor che hanno immediatamente fatto il giro del web, è intervenuto il fratello di Sarah che ha inviato un messaggio a Lorenzo Pugnaloni per chiarire la situazione: “Questa vacanza l’aveva già pianificata tempo fa. È scesa per stare con i suoi amici e non per altre persone o dinamiche… si godrà un meritato relax”. Dunque, pare abbastanza chiaro che i due siano ancora separati e che stiano semplicemente andando avanti con le loro vite.