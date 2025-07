La relazione tra Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 è messa in crisi dall'improvviso arrivo della tentatrice Ary: cosa accadrà nella quinta puntata

Il percorso di Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 ha preso una svolta inaspettata nel corso dell’ultima puntata. Inizialmente è stata lei a mostrarsi aperta alle conoscenza con i single, avvicinandosi al tentatore Salvatore; tuttavia, nella quarta puntata, Valerio, fino a quel momento rimasto in ‘disparte’, ha iniziato ad approcciare con una tentatrice: Ary. Tra loro è iniziata una conoscenza che si è però trasformata in un rapporto esclusivo all’interno del villaggio.

Maria Concetta e Angelo si lasciano a Temptation Island 2025?/ Lui flirta con Marianna, lei: "Coglio*e"

Queste scene sono state mostrate a Sarah, apparsa sorpresa e a tratti basita del cambiamento del fidanzato. Se, inizialmente, questa conoscenza è stata commentata dalla ragazza con parole ironiche, immagine dopo immagine, Sarah ha iniziato a comprendere che l’interesse di Valerio per Ary potrebbe diventare pericoloso e minare così il loro rapporto.

Valentina 'in esterna' con il single Francesco: Antonio fugge a Temptation Island 2025/ Falò di confronto?

Sarah e Valerio, relazione a rischio a Temptation Island 2025: cambia tutto ‘grazie’ ad Ary

Una relazione, d’altronde, già minata da una serie di problemi che entrambi hanno palesato a Temptation Island 2025. Lei lamenta una mancanza di attenzioni da parte del fidanzato, nonché un calo di interesse importante nei suoi riguardi; lui, invece, giustifica il suo comportamento attraverso la scoperta degli incontri di Sarah con altri uomini, incontri che la ragazza avrebbe fatto solo per sentirsi di nuovo apprezzata, ma che non sarebbero mai sfociati in qualcosa di fisico.

Sonia B e Simone si sono lasciati a Temptation Island 2025?/ Spoiler choc: cosa succede al falò di confronto

Ora, però, è Sarah ad avere paura per gli ‘incontri’ del fidanzato Valerio a Temptation Island 2025. Nel corso della puntata di oggi 24 luglio, in onda su Canale 5, Sarah dovrà fare i conti con nuovi filmati, che la metteranno ancor di più in crisi. Valerio, infatti, si avvicinerà ulteriormente ad Ary, finendo anche per recarsi con lei in posti in cui non ci sono le telecamere. Come reagirà la fidanzata? Potrebbe chiedere il falò di confronto anticipato?