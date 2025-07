Sarah e Valerio si sono lasciati definitivamente dopo Temptation Island 2025 e lui sta frequentando la single Ary: la reazione della fidanzata

È finita definitivamente tra Sarah e Valerio dopo Temptation Island 2025. Se lei è ancora innamorata e piange per lui, Valerio ha deciso di chiudere questo capitolo e iniziarne uno nuovo con la tentatrice Ary. Lui confessa che, subito dopo l’addio al programma, ha risentito e rivisto Sarah per un confronto senza telecamere, che non è andato benissimo: “La prima volta che ci siamo visti è stato abbastanza duro, perché lei non accettava delle dinamiche. Mi ha anche preparato gli scatolini e dunque ci siamo scontrati.”

Sarah e Valerio hanno avuto dunque un secondo incontro che è andato meglio. “Le cose sono andate abbastanza bene, lei rimarrà per sempre una persona importante, 5 anni insieme non si cancellano, anche se le cose sono andate male tra noi.” ha spiegato Valerio, che ha dunque annunciato che ora è in atto una frequentazione con Ary. “Mi sono rivisto con Ary, appena siamo usciti dal programma è stata lei a cercarmi e mi ha fatto molto piacere. – ha spiegato Valerio a Bisciglia – Con lei è stato un gioco del destino, da subito abbiamo capito che abbiamo un sacco di cose in comune. Ci siamo visti varie volte in questo mese…”.

Valerio e Ary definiscono la loro una frequentazione, negando di essere già una coppia a tutti gli effetti. Sarah, di fronte alla notizia, piange, si commuove, ma si dice comunque felice per lui: “Dirti che sto bene sarebbe banale, bene non sto, oggi sono sola e la decisione presa al falò è rimasta la stessa. – ha esordito la ragazza nel faccia a faccia con Filippo, aggiungendo che – Oggi sto curando le mie ferite da sola… Sono contenta per lui se si sta trovando bene con un’altra persona. Io spero che lui trovi quella felicità che io non sono riuscita a dargli”.