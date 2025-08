Sarah e Valerio di Temptation Island 2025, incontri segreti all'insaputa di Ary? La segnalazione lancia il dubbio sui due ex fidanzati

Temptation Island 2025 è finito, ma le indiscrezioni sulle coppie continuano senza sosta. Avvistamenti e segnalazioni ci portano a parlare ancora dei protagonisti dell’ultima edizione, e in questo caso di Sarah e Valerio in particolare. Chi ha seguito l’ultima puntata del reality delle coppie sa che i due non sono tornati insieme dopo la rottura al falò di confronto, anzi, Valerio ha deciso di iniziare una frequentazione con Ary, la tentatrice con la quale ha instaurato un legame durante il percorso nel villaggio.

Simone ha già tradito Sonia B dopo Temptation Island?/ Voce choc: "Ha rivisto una tentatrice". Web trema

Dall’altra parte, Sarah si è invece detta in un momento difficile, perché ancora innamorata di Valerio, ma comunque contenta di vederlo felice, seppur con un’altra. Insomma, la loro relazione sarebbe finita ma i rapporti con l’altro, per entrambi, sono rimasti buoni. Tuttavia, nelle ultime ore sta circolando un’indiscrezione che stravolgerebbe quanto visto solo poche ore fa.

Andrea Delogu seconda concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025/ Video annuncio: "Sono pronta"

Sarah e Valerio di Temptation Island 2025 si vedono di nascosto e all’insaputa di Ary? La segnalazione

Una segnalazione condivisa da Lorenzo Pugnaloni svelerebbe, infatti, che Sarah e Valerio si sarebbero rivisti ancora dopo la fine di Temptation Island 2025. “Valerio e Sarah si sono rivisti. Anche pochi giorni fa al ristorante a Frascati. Ary lo saprà?”, si legge nell’indiscrezione, che lancia dunque il dubbio su possibili incontri segreti tra i due ex all’insaputa di Ary, che Valerio sta frequentando. Non è chiaro, infatti, se la tentatrice sappia di questi incontri o se siano fatti a sua insaputa, né se Sarah e Valerio si sono rivisti sono in qualità di amici o per questioni che esulano dal loro rapporto. Di certo, la vicenda si farà più chiara nel corso dei prossimi giorni. Per il momento, tutto tace dai diretti interessati.