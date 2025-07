Sarah e Valerio stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025? Ecco cos'è successo con la tentatrice Ary.

Sarah e Valerio si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? La coppia è sulla bocca di tutti, in questi giorni più che mai. Il loro falò è stato infatti il più commovente degli ultimi anni e ha lasciato il pubblico davvero sconvolto dal bene che i due protagonisti del reality si sono voluti nonostante tutto, anche a fronte di un tradimento in diretta. “Io ti voglio bene lo stesso anche se non mi ami più“, aveva detto lei al fidanzato, una frase fortissima che in poche ore è diventata virale sui social per la sua estrema purezza e amore.

Iconico anche il saluto di Valerio, che non riusciva ad uscire dal villaggio senza voltarsi indietro e salutare sulla mano la sua ormai ex fidanzata. Oltretutto, il ragazzo ha poi affermato che non sarebbe tornato da Ary per uscire insieme a lei, ma che l’avrebbe contattata poi una volta chiuso il sipario di Temptation Island 2025. Gesto forte, che non tutti si aspettavano, soprattutto a fronte di tanto affetto tra la tentatrice e il fidanzato nell’ultima parte del percorso. Ma quello che oggi i fan si chiedono è se Sarah e Valerio stanno ancora insieme un mese dopo o se invece hanno accettato di non essere più innamorati l’uno dell’altra. Andiamo a vedere le segnalazioni che circolano sul web.

Sarah e Valerio sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025: segnalazione choc

Dopo la puntata del 29 luglio di Temptation Island 2025 non si parla d’altro che di Sarah e Valerio, i quali sono andati via separatamente dal falò. La diretta ha toccato lo share del 30% dimostrando ancora una volta il format azzeccatissimo del reality prodotto da Fascino. Oggi c’è la curiosità di capire cos’abbiano deciso di fare Sarah e Valerio una volta usciti dal programma, dato che come si presuppone, si sarebbero visti in seguito alle riprese per chiarire meglio la posizione di entrambi. Le segnalazioni sulla coppia lasciano ben sperare i fan: pare che i due sono tornati insieme.

Infatti, alcuni telespettatori li hanno visti sul luogo di lavoro, pronti a darsi una seconda possibilità. Come possiamo immaginare, si tratta solo di indiscrezioni che non sono ancora state confermate dai diretti interessati dato che ‘ufficialmente’ il reality non si è ancora concluso e i protagonisti confermeranno l’andamento della loro vita solo nelle prime puntate di Uomini e Donne. Se le cose stanno come si dice sul web, Valerio non ha proseguito la sua conoscenza con Ary, tentatrice che ha baciato alla fine del suo percorso.