Figli di Dodi Battaglia: Sarah Elisabeth, Serena Grace, Daniele, Sofia/ “Io ci sono”

Dodi Battaglia e i figli: Sarah Elisabeth, Serena Grace e Daniele

Il noto cantante dei Pooh Dodi Battaglia ha 71 anni e ben 4 figli, nati da 3 matrimoni diversi. Dal matrimonio con Louise Van Buren sono nate la sua primogenita: Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977); dal secondo matrimonio con Loretta Manfredi è nato il suo unico figlio maschio: Daniele (1981) e dall’ultimo matrimonio con Paola Toeschi è nata l’ultima figlia: Sofia (2005). Le prime due figlie di Dodi: Sarah Elisabeth e Serena Grace, sono quelle più riservate e ben lontane dal mondo dello spettacolo, la prima ha avviato una carriera diplomatica a Washington e nel 2009 ha reso Dodi nonno per la prima volta con l’arrivo della piccola Victoria, la seconda invece è una designer di moda.

Daniele invece ha seguito le orme del padre diventando cantante, conduttore radiofonico e conduttore televisivo. Il terzo figlio di Dodi Battaglia aveva iniziato la sua carriera a Radio Italia, nel 2005 aveva preso il posto di Alessandro Catellan a Radio 105 e poi era passato alla conduzione televisiva insieme a Alan Caligiuri, Giorgia Palmas e Diletta Leotta. Tra i momenti più importanti della vita di Daniele c’è indubbiamente la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2008 con il brano “Voce nel vento”.

Sofia, l’ultima figlia di Dodi Battaglia: “E’ la figlia che ho vissuto di più”

Sofia è l’ultima figlia di Dodi Battaglia, nata dal colpo di fulmine tra il cantante e Paola Toeschi, morta nel 2021 a causa di un tumore al cervello. Sofia ha vissuto la sua infanzia felicemente, poi quando la madre si è aggravata la sua vita è stata stravolta da un grande dolore, ma da quel momento lei e il cantante sono più uniti che mai, tanto che il cantante aveva dichiarato a Verissimo: “Lei è la figlia che ho vissuto di più”.

Sempre a Verissimo Dodi ha parlato molto del suo rapporto con Sofia: “Non ci sono alternative: dovevo per forza dare il massimo, avendo una figlia adolescente. Per un padre la più grande soddisfazione sono i figli. Quando loro stanno bene, ti guardi allo specchio al mattino e pensi che sei sulla strada giusta. Io e Sofia da quando la madre è mancata, viviamo come fidanzatini. Cerco di starle vicino il più possibile, anche se è forte e autosufficiente. Credo che abbia ben chiaro il concetto che io ci sono. Anche se sono in giro per il mondo, io ci sono per lei, sono sempre presente”. Sofia invece ammira molto suo padre e il fatto che alla sua età abbia ancora una grande passione per la musica, passione che in futuro spera di avere anche lei quando sceglierà la sua strada nel mondo del lavoro.

