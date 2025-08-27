Sarah Esposito, com’era prima di Temptation Island: dai social spuntano immagini inedite che mostrano i cambiamenti estetici.

Sarah Esposito ha fatto molto parlare di sè durante l’ultima edizione di Temptation Island 2025, soprattutto per come si è conclusa la sua relazione con Valerio Ciaffaroni, ormai ex fidanzato. La coppia aveva deciso di provare a fare un percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia dato che la fidanzata non sentiva di avere abbastanza attenzioni da parte del compagno, anche se nel villaggio, ai tentatori ha confessato che durante la relazione era uscita anche con altri ragazzi.

Il colpo di scena finale è stato potente: Valerio ha deciso di uscire da solo da Temptation e di intraprendere una conoscenza lontano dalle telecamere con la single Ary, grazie alla quale si sarebbe reso conto di non provare più nulla se non un grande affetto verso Sarah Esposito. Nel corso del reality, lui e la tentatrice si sono anche scambiati un bacio, segno di rottura inequivocabile. Ma torniamo a noi. Perchè si sta parlando tanto di Sarah? Nelle ultime ore è uscita una foto di lei che risale a qualche anno fa, e appare decisamente diversa da come è oggi. È ricorsa ai ritocchini? Andiamo a scoprirlo.

Sarah Esposito rifatta? Cosa non torna dalle foto del passato

I fan più attenti che seguono Sarah Esposito anche sui social, hanno fatto un giro approfondito sul suo profilo ed ecco che sono comparse diverse foto di lei da ragazzina dove sembra decisamente diversa da oggi. Merito dell’età? Gli utenti hanno subito parlato di ritocchini al viso, dato che ad esempio, il naso pare essere completamente cambiato così come le labbra, che da sottili sono passate a carnose. Per il resto, non si sa quali altri ritocchini abbia fatto, ma di certo Sarah Esposito ha fatto qualche modifica al suo viso, non necessariamente invasiva. Le sue sopracciglia risultano essere molto diverse da oggi, ma la cosa che più di tutte colpisce è la bocca, totalmente diversa.