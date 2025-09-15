Sarah Esposito sarà la nuova tronista di Uomini e Donne dopo l'avventura a Temptation Island 2025? I fan ci sperano ma....

Durante l’avventura a Temptation Island, Sarah Esposito è riuscita a far cambiare idea al pubblico, che inizialmente l’aveva giudicata in maniera negativa. Sarah, infatti, si era presentata dicendo di aver più volte visto altri uomini all’insaputa del suo fidanzato Valerio, incontrando diversi ragazzi per caffè o nei parcheggi, senza specificare se avesse o meno tradito il suo ex. Le sue parole, comunque, non hanno fatto piacere al ragazzo e ovviamente neppure al pubblico, che non ha apprezzato il suo modo di fare. Quando però Valerio si è avvicinato ad Ary, la tentatrice, arrivando persino a baciarla, Sarah Esposito ha mostrato un lato più dolce e fragile di sé, riuscendo a far breccia nel cuore dei telespettatori che l’avevano giudicata diversamente fino a poco prima.

Speciale Temptation Island 2025 oggi 15 settembre/ Diretta e coppie: colpi di scena tra Valerio e Sarah

È stato soprattutto al falò che Sarah Esposito si è mostrata davvero fragile e umana. La ragazza non ha preso bene la volontà di Valerio di uscire dal programma senza di lei e non ha vissuto in maniera positiva l’avvicinamento di lui alla single Ary. Sarah si è così lasciata andare ad un pianto inconsolabile e quando ha chiesto a Valerio di ripensarci e di salvare la loro storia, è stata in grado di entrare nel cuore di tutti con la sua dolcezza e quel lato più tenero e sensibile. In quel momento il pubblico ha cominciato a fare il tifo per lei, tanto che in molti ora sperano che possa diventare una nuova tronista di Uomini e Donne.

Chi è Alessio di Temptation Island, rapporto con i genitori: "Non lo sentiamo da mesi"/ Cos'è successo

Sarah Esposito nuova tronista di Uomini e Donne? Ultime indiscrezioni: scelto un altro al posto suo?

Non è ancora chiaro se Maria De Filippi abbia scelto di puntare su Sarah Esposito come nuova tronista di Uomini e Donne dopo la rottura con l’ex fidanzato Valerio. La ragazza, che nel suo viaggio dei sentimenti ha mostrato un lato inedito di sé, più dolce e fragile, ha conquistato il cuore dei telespettatori nonostante all’inizio non fosse decisamente tra le preferite del pubblico.