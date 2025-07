Sarah Felberbaum fa una dedica speciale al marito Daniele De Rossi in occasione del esimo anniversario d'amore.

Amore sempre più a gonfie vele tra Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum il cui amore è nato lontano dai riflettori. Dopo la fine del primo matrimonio da cui ha avuto la prima figlia, Gaia, Daniele De Rossi ha ritrovato l’amore accanto all’attrice con cui la storia è andata avanti per diverso tempo in totale riservatezza. La coppia è sempre stata molto schiva e discreta cominciando a condividere i primi contenuti di coppia insieme dopo anni.

Un amore che ha spinto entrambi a fare progetti di vita importanti che si sono concretizzati nel matrimonio e nella nascita di due figli, Olivia nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. L’attrice, inoltre, ha anche un rapporto speciale con Gaia, la primogenita del marito. Dal momento in cui è iniziata la loro storia sono trascorsi 15 anni ed oggi l’attrice ha deciso di dedicare dolci parole all’uomo che ha scelto come compagno di vita e padre dei suoi figli.

La dedica di Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi

“Io e te, insieme, negli anni. Quando mi fermo a pensare che sono passati più di 15 anni, quasi non ci credo. Il tempo con te sembra fermarsi… eppure abbiamo vissuto così tanto. Come rido con te, non rido con nessuno.

Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia pace nelle notti in cui ho paura. Sei tanto scemo… ma anche tanto bono!“, scrive l’attrice.

“A te, amore mio. A noi, alla nostra fantastica famiglia, alle nostre avventure, e a tutte le nostre chiacchiere a cena. Adoro essere la tua spalla, la tua forza… e amo che tu sia lo stesso per me. Mai avrei pensato di trovare un amore così grande”, conclude.

