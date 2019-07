SARAH FELBERBAUM DEDICA AL MARITO DANIELE DE ROSSI/ “Uomo saggio, my safe place”

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono una delle coppie più belle dello show business. Lei un’attrice, modella e conduttrice televisiva italiana di origine anglo-statunitense, lui uno dei calciatori di maggior talento, ex centrocampista della Roma ora passato al Boca Juniors in Argentina. Sarah racconta davvero poco della sua vita privata, ma ogni tanto si lascia andare pubblicando alcune foto private in compagnia del marito. E’ il caso di una tenerissima foto postata su Instagram e accompagnata da una brevissima didascalia: “My safe place”. Il mio posto sicuro. Sarah e Daniele sono teneramente abbracciati al sole di Sabaudia pochi giorni prima della partenza di lui per l’Argentina.

Sarah Felberbaum: la dedica di Daniele De Rossi

A differenza di Sarah Felberbaum, Daniele De Rossi continua a mantenere il profilo Instagram privato. Una scelta insolita, ma che è espressione della totale riservatezza e indiscrezione che l’ex campione della Roma vuole mantenere su quella che è la sua vita privata. La coppia è felicemente innamorata dal 2011; quattro anni dopo, nel 2015, hanno deciso di sposarsi con una bellissima cerimonia celebrata al sole delle Maldive. Una storia che procede a gonfie vele e che ha visto la coppia anche mettere su famiglia visto che hanno due splendidi bambini. Su Instagram è l’attrice e conduttrice a pubblicare alcuni momenti della loro vita privata, come quando ha deciso di condividere con tutti i suoi follower una splendida dedica d’amore del centrocampista. Si tratta di un messaggio romantico inviatole da Daniele: “Ti amo. Ti amo Sarah Felberbaum” a cui Sarah replica con “Follemente”. La foto, manco a dirlo, ha scatenato la curiosità dei follower dell’attrice che hanno commentato: “ti invidio Sarah Felberbaum” oppure “Che romantico il capitano , siete bellissimi insieme”.

Sarah Felberbaum: “Daniele De Rossi è un uomo con un equilibrio naturale”

Poche volte Sarah Felberbaum ha parlato della sua vita privata e della storia d’amore con Daniele De Rossi. Durante un’intervista rilasciata ad amica.it, l’attrice anglo-americana ha dichiarato: “Daniele De Rossi è un uomo saggio, con un equilibrio naturale che io non ho”. Durante la chiacchierata l’attrice ha parlato anche degli impegni di lavoro del marito che tutte le domeniche la lascia sola: “sì. Due bambini di 5 e 2 anni sono impegnativi. Devi sempre inventarti qualcosa. Ma sono ancora viva, e anche loro, per cui non sto sbagliando…”. La Felberbaum ha parlato anche della scelta di creare un profilo social pubblico: “per motivi lavorativi mi hanno chiesto di farne uno pubblico, e ho voluto che fosse il più veritiero e genuino possibile. Tanto per tornare al discorso di come usare i social e dei messaggi da mandare anche alle nuove generazioni”. Il matrimonio con Daniele De Rossi, uno dei calciatori più amati in Italia, ha naturalmente attirato l’attenzione non solo del gossip, ma anche dei tifosi: “un po’ sì. Daniele ogni tanto mi dice di fare attenzione, soprattutto quando sono in promozione… Ho imparato che se accenno minimamente a lui, rischio di essere fraintesa dai tifosi. Devo sempre stare attenta a tutto quel che dico” ha confessato l’attrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA