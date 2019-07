Sarah Felberbaum, moglie Daniele De Rossi/ È lei il segreto del “Gladiatore” del Boca Juniors

Il grande amore di Sarah Felberbaum per il marito Daniele De Rossi

Le dediche di Sarah Felberbaum ormai sono ben note agli italiani, soprattutto per l’amore che trasmette con post e video per il suo compagno di vita Daniele De Rossi. E così non ha sorpreso vedere spuntate alcuni giorni fa sui suoi profili social una nuova clip in occasione del compleanno del calciatore, una carrellata dei loro best moments come coppia: “Insieme negli anni”, scrive mentre in sottofondo parte la canzone che ha scelto per questa nuova occasione. “Castle on the hill” di Ed Sheeran per essere precisi, un brano dedicato alle amicizie ed ai legami senza tempo, nonostante il trascorre degli anni. Clicca qui per guardare la dedica video di Sarah Felberbaum. “Anche io mi sto facendo degli amici”, scrive poi Sarah in uno dei suoi ultimi post, fotografata al fianco di due statue per bambini presenti a Buenos Aires, in Argentina. Forse una frase non del tutto casuale, visto che il testo della canzone scelta per De Rossi cita appunto “Mi sono fatto degli amici e poi li ho persi nel corso degli anni”.

Sarah Felberbaum: viaggio alle Maldive con Daniele De Rossi

Sarah Felberbaum ha avuto modo di festeggiare alla grande l’addio di Daniele De Rossi alla Roma, scegliendo di partire con tutta la famiglia alla volta delle Maldive. Una parentesi romantica che ha permesso ai due di ritagliarsi uno spazio speciale prima del ritorno di entrambi al proprio lavoro. La vacanza è iniziata un mese fa e si è ormai conclusa, ma a giudicare dalle ultime novità sul calciatore sembra sia stata programmata nel periodo più azzeccato. Daniele De Rossi infatti verrà presentato ufficialmente al Boca Juniors oggi, lunedì 29 luglio 2019, un ingresso che permetterà al centrocampista di trasferirsi in Argentina con tutta la famiglia. Marito e moglie infatti si trovano già all’opera da diversi giorni, come dimostrano alcune foto condivise sul profilo Instagram di Sarah, dove compaiono a cena con alcuni amici. Oppure impegnati a fare shopping a Buenos Aires con un amico, ma la Felberbaum dimostra di avere l’agenda fitta anche quando il marito non si trova fisicamente al suo fianco. “Quando torni ti sfido”, scrive infatti nelle Storie citando il profilo di un amico. Subito dopo la vediamo di spalle in un altro momento, mentre si allena in palestra, dotata di una vetrata che affaccia sui grattaceli della capitale. Al suo fianco, a giudicare dalle sagome, questa volta ci dovrebbe essere anche il suo Daniele.

