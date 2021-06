Sarah Felberbaum, moglie Daniele De Rossi/ “Il Covid ci ha fatto paura…”

Era la fine di aprile quando Sarah Felberbaum è riuscita a riabbracciare l’amato marito Daniele De Rossi dopo circa quaranta giorni. A separarli non è stata la gelosia e nemmeno un possibile tradimento, bensì il Covid. L’ex campione è risultato positivo durante un ritiro degli Azzurri, gli stessi che lo riporteranno in campo e in tv questa sera con Notte Azzurra, e da allora le cose sono andate sempre peggio fino a quando non è stato necessario il ricovero.

Niente di più straziante per la moglie costretta a casa ad aspettarlo lasciandosi andare a dolci dediche d’amore in attesa del momento che poi è finito sui social al grido di “37 giorni dopo”, l’abbraccio con l’attrice in lacrime dopo aver ritrovato il suo amato marito.

Ma chi è Sarah Felberbaum e cosa fa nella vita? Classe 1980, l’ex modella adesso attrice, è nata a Londra da papà americano e madre inglese, ma tutta la famiglia si è trasferita in Italia dove ha lavorato come modella, poi anche come conduttrice di UnoMattina prima poi di sbarcare al cinema e in tv come attrice. Sarah Felberbaum è sposata con Daniele De Rossi dal 23 dicembre del 2015 quando hanno deciso di dirsi sì alle Maldive.

Dalla loro unione sono nati due figli: Olivia Rosa e Noah, rispettivamente, classe 2014 e 2016. Lei stessa ha ammesso che quello con il marito è stato un colpo di fulmine poi diventato un amore a cui non ha voluto rinunciare nonostante importanti proposte di lavoro: “Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose, ma Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta”.

