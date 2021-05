Sarah Felberbaum, moglie Daniele De Rossi/ “Rapporto sano con le nostre carriere”

Sarah Felberbaum è la moglie di Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma. Un grande amore quello che lega l’attrice all’ex campione che recentemente si sono dovuti “separare” per motivi di salute. De Rossi, infatti, si è ammalato di Covid-19 ed è stato ricoverato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. 37 giorni senza potersi vedere, una lunga assenza che l’attrice ha festeggiato quando finalmente ha potuto riabbracciare il suo amore tornato a casa. Un lungo abbraccio quello delle coppia con l’attrice che, visibilmente emozionata, ha pubblicato un selfie sui social con un semplicissimo commento “37 giorni dopo”. Ad aspettarlo a casa anche i figli Olivia Rose, nata nel 2014, e Noah, nato del 2016 e la figlia Gaia nata dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli. Il ricovero di De Rossi in ospedale è stato un momento davvero difficile per l’attrice che sempre sui social gli aveva dedicato un messaggio postando i versi del poeta canadese Atticus: “I lost my way all the way to you and in you I found my way” che tradotto significa “ho perso la mia strada fino a te e in te ho trovato la mia strada”. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene, visto che oggi Sarah e Daniele De Rossi sono finalmente tornati insieme.

Sarah Felberbaum: “Daniele De Rossi è geloso”

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono innamorati sempre di più. Un grande amore scandito anche dalla gelosia dell’ex calciatore, oggi allenatore, come ha raccontato proprio l’attrice che ha rivelato: “è geloso. Non vede tutti i miei film, abbiamo un rapporto sano con le nostre carriere. Sì, è capitato che anche le partite più importanti io non le abbia viste”. La coppia si è sposata la vigilia di Natale nel 2015 con una cerimonia pazzesca celebrata alle Maldive. Parlando proprio del marito ha aggiunto: “non ho mai visto Daniele di cattivo umore. Lui è una delle persone più sagge che conosco, il lavoro non lo porta a casa, le difficoltà non passano attraverso la porta se non per un confronto”. Se non è amore questo!

