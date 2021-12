Sarah Ferguson “Amore col principe Andrea non è finito”/ “Viviamo nella stessa casa…”

Sarah Ferguson, duchessa di York, è intervenuta ai microfoni di “Porta a Porta” nel corso della puntata di ieri, martedì 14 dicembre 2021. In riferimento al suo matrimonio con il principe Andrea, ha dichiarato: “Era una favola, stavo sposando un uomo molto attraente. Chi ha detto che la nostra favola sia finita? Io credo che l’amore che nutro per lui e che lui nutre per me, sia qualcosa di diverso rispetto a quello che avvertono le persone normali. Abbiamo scelto di rispettarci e di onorarci a vicenda, ci sosteniamo, viviamo nella stessa casa. Siamo buoni amici e cresciamo assieme. Il 23 luglio 1986 è stato il giorno più felice della mia esistenza, perché ho sposato l’uomo migliore che potessi conoscere”.

Il principe Andrea è stato coinvolto nello scandalo Epstein, rispetto al quale lui si dichiara totalmente innocente. Sarah Ferguson non ha dubbi: “È un uomo gentile, un padre eccezionale e, adesso, anche uno splendido nonno. Io lo sostengo, io gli credo”. La vita di corte era troppo impegnativa? “Col senno di poi posso dire che ero molto giovane, avrei dovuto imparare a interpretare meglio quel gioco. Adesso ho 62 anni e sono una nonna, penso quindi che allora mi sarei dovuta comportare in maniera diversa. Ho una grandissima gratitudine e sono entusiasta di andare avanti adesso”.

SARAH FERGUSON: “REGINA ELISABETTA ESEMPIO ICONICO DI RISPETTO”

Nel prosieguo di “Porta a Porta”, Sarah Ferguson ha replicato a un interrogativo ficcante di Bruno Vespa: è facile avere con la regina Elisabetta un buon rapporto tra suocera e nuora? “Per capeggiare bisogna dare l’esempio e penso che lei sia l’esempio iconico più straordinario di rispetto. Sono onorata di potere rispondere in questo modo a questa domanda”.

A proposito di Lady Diana, Ferguson ha detto: “Non credo che a corte sia cambiata rispetto a com’era prima. Lei era una donna coraggiosa, forte, era una straordinaria mamma. Era molto gentile, premurosa e sarebbe davvero orgogliosa dei suoi figli e dei suoi nipoti”. Il lavoro dei media ha influenzato troppo le dinamiche della corte britannica? “Senza la stampa non potremmo mai fare sentire la nostra voce in situazioni che vanno affrontate e di cui invece occorre parlare”. Infine, una battuta su Meghan Markle, consorte del principe Harry: “La cosa più importante è che lei e Harry siano molto felici”.

