Sarah figlia Ricky Tognazzi e Francesco figlio Simona Izzo: in che rapporti sono?/ “Con mia madre litigo…”

Sarah, figlia Ricky Tognazzi, chi è?

Sarah, figlia Ricky Tognazzi e Francesco, figlio Simona Izzo. Nati da precedenti relazioni e matrimoni, scopriamo chi sono i figli di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Sarah Tognazzi è la figlia di Ricky Tognazzi nato dall’amore con Flavia Toso la prima moglie del regista. Sarah era molto piccola quando i genitori si sono lasciati e ha trascorso l’adolescenza con la mamma. Oggi lavora come attrice e producer, ma non è dato sapere di più visto che a differenza del papà ha sempre preferito mantenersi ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Diverse le sue partecipazioni degne di nota nel mondo del cinema. Tra queste ricordiamo: Metronotte (2000), La tigre e la neve (2005) e Io no (2003). Il padre Ricky Tognazzi parlando proprio della figlia ha ricordato come la madre Pat O’Hara sia stata importantissima nella vita della figlia: “è la persona che mi ha curato, mi ha educato. C’è tanto di mia madre in me, mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sara: lei ha prima fatto le veci di mio padre e poi anche le mie. Le sono infinitamente grato”.

Francesco Venditti, invece, è il figlio Simona Izzo nato dal matrimonio con Antonella Venditto. Classe 1976, Francesco è nato a Roma dall’amore tra l’attrice, regista e sceneggiatrice e il famosissimo cantautore romano. Proprio come la madre ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della recitazione condividendo diverse volte il set proprio con la madre. “Il nostro è uno splendido rapporto, purtroppo con la pandemia è tanto che non ci vediamo, ma ci sentiamo molto. Con mia madre mi sento spesso e litigo, anche con lui, ma io e papà ci sentiamo a livello empatico, forse perché siamo sulla stessa lunghezza d’onda” – ha raccontato l’attore ospite diversi anni fa di Domenica Live.

Non solo, l’attore a sorpresa a Oggi è un altro giorno ha inviato un messaggio alla mamma: “sono felice di lavorare con voi, vi aspetto nella nostra isola felice, nel nostro studio che abbiamo fatto grazie ai vostri genitori, i miei nonni. Sono felice perché lavoro con voi, imparo molto […] viviamo il lavoro e la vita tutto insieme. È difficile e faticoso, però è bello. Amo farlo con voi perché in un mondo patriarcale, io sono invece circondato da donne. Voi siete riuscite a insegnarmi il femminismo”. La mamma parlando del figlio, invece, ha detto: “Francesco è un uomo adorabile, ogni tanto ha i suoi cinque minuti, come tutti gli esseri umani”.











