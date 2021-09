Sarah Harding è morta a 39 anni/ Ex delle Girls Aloud stroncata da cancro al seno

Lutto nel mondo della musica: Sarah Harding, cantante e voce della band Girls Aloud, è morta all’età di 39 anni stroncata da un cancro al seno. Lo scorso dicembre, il medico che l’aveva in cura non le aveva dato molte speranze al punto tale da preannunciarle che quello in arrivo sarebbe stato per lei l’ultimo Natale. Nonostante la previsione poi rivelatasi tristemente veritiera, la 39enne non si è mai data per vinta, fino all’ultimo respiro, avvenuto questa domenica 5 settembre.

Ad annunciare la morte della cantante ed ex componente delle Girls Aloud è stata la madre Marie con un messaggio social: “È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente morta”, ha esordito la donna nel post Instagram pubblicato sul profilo ufficiale della 39enne scomparsa. “Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah con il cancro e che ha combattuto così fortemente dalla sua diagnosi fino al suo ultimo giorno. Se n’è andata serenamente questa mattina”, ha aggiunto la donna. Nello scatto social, Sarah appariva sorridente e serena.

Sarah Harding delle Girls Aloud è morta: dal successo al cancro al seno

La mamma di Sarah Harding ha voluto poi ringraziare tutti coloro che in questi mesi difficili le erano stati vicini, ribadendo quanto questo sia stato importante per la figlia. “So che non vuole essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia, era una stella splendente e spero che sia così che possa essere ricordata”, ha concluso la donna.

Sarah, classe 1981, era divenuta celebre per aver preso parte allo show Popstars: The Rivals nel 2002, arrivando in finale con Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh e Cheryl Cole, ovvero coloro che poi avrebbero dato vita alle Girls Aloud. La band ebbe grande successo negli anni successivi nel Regno Unito sfornando numerose hit. Dopo una breve separazione, nel 2012 c’era stata la reunion prima dello scioglimento definitivo avvenuto l’anno successivo. Da quel momento per Sarah si aprirono le porte della tv prendendo parte anche ad alcuni reality tra cui il Grande Fratello Vip inglese, vinto nel 2017. Nel marzo 2021 aveva pubblicato una sua biografia, “Here me out” in cui spiegò di aver ricevuto la diagnosi di cancro al seno all’inizio del 2020 e dopo essere stata sottoposta a mastectomia ad agosto aveva svelato su Instagram ai suoi follower di doversi sottoporre alla chemio, dal momento che il tumore aveva raggiunto altri organi.

