Sarah Jessica Parker criticata sui social per le sue rughe/ “Chiacchiere misogine”

Sarah Jessica Parker è al centro di una polemica sui social. La donna al momento è nuovamente sotto i riflettori grazie al sequel di Sex and the City intitolato And just Like That. L’attrice è molto apprezzata per il suo senso del fashion che ha sempre caratterizzato il suo personaggio cinematografico Carrie Bradshaw, ma nonostante questo la donna è oggetto di commenti che la criticano per via del suo aspetto, ovviamente diverso rispetto a quello di vent’anni fa.

La donna ha pubblicato una foto anteprima del set del sequel ricevendo numerosi commenti cattivi per via del suo aspetto fisico come: “Troppo vecchia”, “Un frutto avvizzito”, “Pelle flaccida” ma anche più cattivi come: “I limiti non si capiscono? È terribile vedere una persona che non si accorge del tempo e di quanto sia impietoso” fino ad arrivare ad insulti come: “Sembra una strega”.

Sarah Jessica Parker contro gli haters dei social

Dopo questi commenti Sara Jessica Parker ha commentato su Vogue “Sembra che le persone non vogliano vederci a posto con noi stesse, preferiscono che soffriamo un po’ per quello che siamo oggi, sia che decidiamo di invecchiare in maniera naturale o che proviamo a fare qualcosa per sentirci meglio”. La donna ha definito i commenti nei suoi confronti come: “Chiacchiere Misogine”.

Durante la sua intervista Sarah Jessica Parker ha fatto notare che il trattamento riservato dai fan nei confronti delle donne della fiction non si ritrova nei confronti degli uomini. Anche il produttore della serie Michael Patrick King ha commentato le reazioni sui social confermando le parole dell’attrice dicendo: “Puoi avere al massimo 35 anni, poi c’è solo il ritiro in Florida Manca un intero capitolo della vita delle donne”.

