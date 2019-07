Sarah Jessica Parker/ Rivelazione choc: “Molestata da un attore di Sex and The City”

Sarah Jessica Parker è stata molestata sessualmente da un attore sul set di Sex and the City: a rivelarlo è stata la stessa interprete nel corso di un’intervista ai microfoni di National Public Radio. La Carrie Bradshaw della fortunata serie televisiva statunitense ha deciso di raccontare un episodio che l’ha segnata profondamente, un abuso da parte di un noto attore proveniente dal mondo del cinema: «Credo che non importi quanto sei evoluta e moderna, nonostante il mio ruolo non mi sentivo nella posizione di parlare e non mi sentivo potente come l’uomo che si è comportato in maniera inappropriata. Mi sembrava sbalorditivo dirlo ad alta voce, c’erano molte occasioni in cui accadeva». Parole che stanno facendo parecchio discutere ad Hollywod, anche se l’attrice ha deciso di non rivelare il nome del molestatore.

SARAH JESSICA PARKER, LA RIVELAZIONE CHOC

Vincitrice di 4 Golden Globe, 3 Screen Actors Guild Award e 2 Emmy Award, Sarah Jessica Parker ha poi sottolineato di aver minacciato i produttori di lasciare la serie televisiva se le cose non fossero cambiate. La star di Sex and the City ha rimarcato il fatto di non sentirsi in una posizione di potere per denunciare l’uomo, nonostante fosse la protagonista principale dello show americano, proseguendo: «Avrei avuto ogni ragione per affermare che fosse inappropriato, ma non riuscivo ad esternare quanto mi mettesse a disagio quella situazione. Ne ho parlato sia con il mio agente che con i produttori». Il manager ha avuto un ruolo importante per la risoluzione della brutta vicenda: «Disse ai produttori: “Se continua così, lascia lo show”. Nel giro di poche ore cambiò tutto».

