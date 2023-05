Sarah Maestri e la figlia Alesia/ “Non sentivo la maternità, ma lei voleva una mamma”

L’attrice Sarah Maestri è stata ospite stamane negli studi di Storie Italiane per raccontare la sua favola vissuta con Alesia, una bimba originaria della Bielorussia che la stessa artista ha deciso di adottare, nonostante non fosse inizialmente nei suoi piani. “Ho incontrato questa bimba per caso, era il 2021 – le parole di Sarah Maestri in diretta tv – in quel momento tutto pensavo tranne che diventare madre, ero concentrata sul film, ma mi viene chiesto di accogliere una bimba di Chernobyl mentre ero a Medjugorgje. Ho detto di si sapendo che sarebbe durato poco, poi lei è rientrata in Bielorussia, sono andata a trovarla più volte e ho capito che questa bimba volesse me”.

“Io ho pensato di adottarla – ha continuato Sarah Maestri – e sono riuscita a farlo nonostante fossi single. Ad un certo punto mi sono trasferita in Bielorussia nell’orfanotrofio di Alessia dove ho insegnato recitazione. Dopo tre anni sono rientrata in Italia e oggi lei ha 19 anni e si chiama Alesia Maestri, siamo cresciuti insieme. Io non avevo il desiderio di maternità ma questa ragazza aveva bisogno di una mamma”. Eleonora Daniele è apparsa visibilmente commossa vedendo il filmato della favola di Sarah Maestri.

A STORIE ITALIANE I RACCONTI DI SARAH AMESTRI E CHIARA

A Storie Italiane, in diretta su Rai Uno, anche il caso di Chiara, una donna che soffre della sindrome di Rakitonsky: “E’ una sindrome che si scopre solo in età adolescenziale – le parole della donna, ospite in studio – quando appunto non vediamo il ciclo. Scattano delle indagini fino a che ti diagnosticano attraverso l’eco e la risonanza l’assenza dell’utero e del canale vaginale. Ho iniziato la ricerca a 14 anni poi a 16 mi è stata diagnostica. Il professore di Milano ha avuto delicatezza e tatto rari, però è stato un trauma, in età adolescenziale poi siamo molto vulnerabili”. Anche Chiara, come Sarah Maestri ha adottato una bimba: “Il figlio non è tuo, tu doni amore e la tua vita al figlio”.

