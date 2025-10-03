La Chiesa Anglicana ha da qualche ora a questa parte un nuovo capo, si tratta dell'arcivescova Sarah Mullaly: ecco chi è

Per la prima volta nella storia la Chiesa Anglicana, quella d’Inghilterra, ha a suo capo una donna: si tratta della Dama Sarah Mullally, che è stata nominata arcivescova di Canterbury. Come riferisce il Daily Mail, l’ex responsabile infermieristica è stata scelta per sostituire Justin Welby, quest’ultimo costretto a dimettersi l’anno scorso a seguito delle accuse nei suoi confronti circa la gestione del più grande scandalo di abusi su minori nella Chiesa Anglicana.

Il compito di Sarah Mullally sarà tutt’altro che semplice, visto che si ritroverà a guidare la Chiesa inglese in un periodo molto complicato per via proprio dei sopracitati abusi, ma anche dello spinoso caso dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e anche un netto calo dei fedeli. L’arcivescova è conscia dell’impegno che l’attende, riconoscendo la “grande responsabilità” dello stesso e aggiungendo comunque di provare un senso di “pace e fiducia in Dio che mi sostiene”.

E ancora: “Nel rispondere alla chiamata di Cristo a questo nuovo ministero, lo faccio con lo stesso spirito di servizio a Dio e agli altri che mi ha motivato fin da quando ho iniziato a credere da adolescente. In ogni fase di questo percorso – ha aggiunto – attraverso la mia carriera infermieristica e il mio ministero cristiano, ho imparato ad ascoltare profondamente le persone e i gentili suggerimenti di Dio, per cercare di unire le persone affinché trovino speranza e guarigione”.

SARAH MULLALLY NUOVO CAPO DELLA CHIESA ANGLICANA:”CRESCITA NEL VANGELO”

Il messaggio di Sarah Mullally è proseguito con tali parole: “Voglio semplicemente incoraggiare la Chiesa a continuare a crescere nella fiducia nel Vangelo, a parlare dell’amore che troviamo in Gesù Cristo e a far sì che esso plasmi le nostre azioni. E non vedo l’ora di condividere questo cammino di fede con milioni di persone che servono Dio e le loro comunità nelle parrocchie di tutto il Paese e nella Comunione anglicana mondiale”.

“So che è una responsabilità enorme – ha concluso – ma la affronto con un senso di pace e fiducia in Dio, che mi sosterrà come ha sempre fatto”. Sebbene tecnicamente sia Re Carlo il capo della Chiesa Anglicana, la persona che ricoprire il ruolo di Arcivescovo di Canterbury è il leader spirituale della stessa Chiesa e della Comunione anglicana mondiale. Dame Sarah è il 106esimo arcivescovo di Canterbury dopo che il ruolo è rimasto vacante per quasi un anno, precisamente dal novembre del 2024.

SARAH MULLALLY NUOVO CAPO DELLA CHIESA ANGLICANA: LE REAZIONI

“Accolgo con favore e appoggio la nomina del vescovo Sarah a prossimo arcivescovo di Canterbury e invito le chiese della Comunione anglicana mondiale a pregare per lei mentre si prepara ad assumere questo importante ministero”, le parole di monsignor Anthony Poggo, segretario generale della Comunione anglicana, “Che Dio le conceda saggezza e discernimento, mentre cerca di ascoltare le Chiese membro, incoraggiare il sostegno reciproco e promuovere l’unità”, concludendo così: “Preghiamo affinché Dio riversi il Suo Spirito sulla Comunione anglicana affinché possa condividere con coraggio l’amore trasformativo di Cristo e la speranza del Vangelo nel mondo di oggi”.

Sono arrivate anche le parole di Sir Keir Starmer, il primo ministro britannico: “Accolgo con favore la nomina di Dame Sarah Mullally a nuovo arcivescovo di Canterbury e prima donna a ricoprire questo incarico. La Chiesa d’Inghilterra è di profonda importanza per questo Paese. Le sue chiese, cattedrali, scuole e organizzazioni benefiche sono parte integrante del tessuto delle nostre comunità.

L’Arcivescovo di Canterbury svolgerà un ruolo chiave nella vita della nostra nazione. Le auguro ogni successo e non vedo l’ora di lavorare insieme”. Affinchè Dame Sarah possa iniziare ufficialmente il suo nuovo incarico bisognerà attendere la cerimonia nella cattedrale di Canterbury, che si terrà il prossimo mese di gennaio, dopo la quale si terrà anche un’altra cerimonia, quella di intronizzazione formale, durante la quale potrebbero essere presenti anche i reali.

Sarah Mullally fu ordinata nel 2001, e lasciò il suo incarico governativo di responsabile infermieristica presso il dipartimento della salute nel 2004. Nel 2005 è stata nominata dama per il suo grande contributo all’infermieristica e all’ostetricia.