Sarah Nile incinta grazie alla fecondazione assistita/ “Al mio terzo mese di gravidan

Grande Fratello 2009, Sarah Nile annuncia la gravidanza

In molti la ricordano per il rapporto inscindibile stretto con la romana coinquilina nella Casa del Grande Fratello 2009, Veronica Ciardi, e ora Sarah Nile torna al centro dell’attenzione mediatica per la notizia del suo stato di gravidanza. Ebbene sì, l’ex gieffina e modella campana rende ora notizia via social della sua gravidanza in corso della creatura concepita insieme al compagno, Pierluigi Montuoro. Una notizia giunta per la gieffina dopo un percorso lungo e sofferto, che l’ha vista affidarsi alla fecondazione assistita.

Giucas Casella contro Attilio Romita, confronto al GF Vip/ "Vecchio bavoso": la replica all'accusa

“Quello che vedete è uno dei protocolli più articolati della stimolazione ormonale. Facevo da sola ogni giorno 4 siringhe di ormoni più gel estradiolo e svariate compresse di estrogeni e non – rilascia nel suo annuncio diramato via social, l’ex Grande Fratello 9-. Si può raggiungere la meta (partorire tuo figlio) o purtroppo tentare per dieci anni e più e non farcela per lo sfinimento mentale, fisico emotivo ed economico”.

Antonino Spinalbese cita Santiago De Martino al GF Vip e scatta la 'censura'/ C'entra Belen Rodriguez?

Sarah Nile spiega la scelta di concepire un altro figlio

Quindi, l’annuncio di Sarah Nile prosegue facendosi tra le riga via via dalle vibes sempre sofferte: “Ho concepito mio figlio Noah dopo un calvario soprattutto

emotivo e mentale con tanti fallimenti e momenti di sconforto. Ma alla fine dopo tre anni ce l’ho fatta! Dopo soli 3/4 mesi dal parto cesareo (data la mia età e la mia scarsa riserva ovarica) sono tornata dalla mia

dottoressa per ricominciare il percorso da capo della PMA.”. Il motivo che sospinge Sarah Nile ad avere un altro bambino? “Mi chiederete: perché? L’ho fatto per mio figlio, perché un fratello te lo trovi per tutta la vita. Dopo un mese di attesa e altri esami abbiamo visto che tutto procedeva per bene e

oggi posso dire finalmente con una maggiore serenità nel cuore, che sono al mio terzo mese di gravidanza!”, conclude l’ex Grande Fratello 2009.

Elettra Lamborghini non parla da 3 anni con Ginevra Lamborghini, incontro al GF Vip?/ Tra diffida e speranza

Dunque, la scelta di restare nuovamente incinta é maturata per il bene del primogenito da parte di Sarah Nile, per il quale l’ex gieffina ha pensato di donargli un fratello che possa fargli compagnia nel corso delle tappe della vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA