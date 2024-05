Sarah o Mida, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ Ultima sfida tra cantanti! E sul web…

Sarah e Mida continuano a sfidarsi: chi sarà eliminato?

Holden raggiunge Marisol, Petit e Dustin tra i finalisti di Amici 2024, dunque non è eliminato. L’ultima sfida è tra soli cantanti, che sono Sarah e Mida. Si nasconde tra loro l’eliminato finale di questa puntata. I due concorrenti, tuttavia, non si esibiscono più perché hanno già cantato moltissimo e Maria De Filippi preferisce chiudere qui le ostilità. Rimangono ovviamente davanti alla giuria che esce e si riunisce per decidere. Chi sarà eliminato?

Amici 23 Serale 2024, Semifinale/ Diretta, eliminato e finalisti, va in finale Holden: "Inca***to e contento"

Chi invece progredirà fino alla finale? Sul web, intanto, il pubblico di Amici 2024 azzarda i propri pronostici. C’è grande curiosità di scoprire chi passerà in finale, considerando che sia Sarah e Mida hanno dimostrato di meritare la qualificazione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La sfida ad Amici 2024 continua tra i soli cantanti: chi verrà eliminato?

Abbiamo già due verdetti, questa sera, nella semifinale di Amici 23: i primi due allievi sicuri di essere già in finale sono Marisol e Dustin, che hanno incantato i social e il pubblico in studio con due esibizioni straordinarie. Restano dunque in sfida i soli cantanti, dunque il nome dell’eliminato uscirà dalla categoria canto. Molti telespettatori fremono in attesa di scoprire chi verrà eliminato e chi potrà invece cullare il sogno della finale.

BALLOTTAGGI FINALISTI DI AMICI 2024: PAGELLE LIVE/ Chi sono? Continua il sogno per Petit!

Possiamo tuttavia anticipare che mentre Petit si aggiungerà tra i finalisti, saranno Mida, Sarah e Holden a sfidarsi al ballottaggio finale, per ottenere il quarto posto da finalista. Chi passerà in finale e chi verrà eliminato? Per scoprirlo non resta che attendere le ultime manche di questa puntata. La semifinale di Amici 2024 entra finalmente nel vivo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Chi tra Mida e Sarah è l’eliminato della semifinale di Amici 2024?

Chi è l’eliminato della semifinale di Amici 23? Saranno cinque i finalisti del serale di Amici 2024 e solo uno, quindi, l’eliminato della puntata in onda il 12 maggio su Canale 5. Domenica 18 maggio verrà proclamato il vincitore di questa edizione del talent di Maria De Filippi, la tensione tra i sei ragazzi rimasti in gara è perciò tanta, perché uscire questa sera significherà aver saltato la finale per un soffio.

Anna Pettinelli, "doccia hot" nel guanto di sfida tra prof/ "Che finale!", Maria De Filippi spiazzata

Dustin, Marisol, Holden, Petit, Sarah e Mida si giocano dunque un posto da finalista nel corso della semifinale di Amici 2024, e le anticipazioni ci svelano già i nomi di finirà al ballottaggio per l’eliminazione. Senza particolari sorprese, sono i due allievi di Lorella Cuccarini a giocarsi l’ultimo posto nella finale di Amici 23: Sarah e Mida. Chi tra i due è l’eliminato?

Mida e Sarah al ballottaggio per l’eliminazione nella semifinale di Amici 23

Mida e Sarah sono i due concorrenti che finiscono in eliminazione alla fine della semifinale di Amici 2024. Si tratta della seconda volta consecutiva per Mida, che già la scorsa settimana ha rischiato il posto contro Martina (poi eliminata). Per Sarah è invece la terza volta al ballottaggio per l’eliminazione: ci è finita contro Lil Jolie, nella doppia sfida poi voluta da Michele Bravi, e subito dopo contro Gaia. Dopo due salvataggi riuscirà a salvarsi una terza volta?

Le anticipazioni di SuperguidaTv svelano che a finire in ballottaggio per l’eliminazione con Sarah e Mida sarà anche Holden. Alla fine della sfida a tre, nella parte finale dell’ottavo serale di Amici 23, la giuria deciderà di salvare Holden, che è dunque il quarto finalista ufficiale di questa edizione. Mida e Sarah si sfideranno un’ultima volta prima di conoscere l’esito della votazione della giuria, come di consueto, in casetta.

Chi rischia di essere eliminato e saltare la finale di Amici 2024 tra Mida e Sarah? Il pronostico

Ma chi sarà eliminato tra Sarah e Mida ad Amici 2024? Cosa dicono i pronostici? La battaglia tra i due cantanti di Lorella Cuccarini, alcune settimane fa, sarebbe stata scontata e favore di Mida, ma le cose sono notevolmente cambiate. È sicuramente Sarah l’allieva che è davvero esplosa nel corso del serale di Amici 23. La giovane artista 18enne è la protagonista di una crescita senza eguali in questa edizione, cosa che le ha assicurato la vittoria nelle passate sfide al ballottaggio.

Certo, dal canto suo Mida ha gli streaming, ed è l’unico ad aver conquistato un disco di platino con la sua ‘Rossofuoco’. Inediti a parte, il suo percorso nel resto non spicca rispetto a quello di Sarah o di altri concorrenti del serale. Di fronte a questo scenario, la giuria potrebbe decidere di premiare la crescita di Sarah, il suo impegno e il fatto che sia realmente una promessa per il futuro. Sarebbe l’outsider di questa edizione, l’unica sorpresa in una finale chiara già dal primo serale di Amici 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA