Sarah o Petit, chi è il vincitore di Amici 2024?/ Il pronostico sul possibile ballottaggio finale

Petit o Sarah, chi potrebbe essere il vincitore di Amici 2024 nel possibile ballottaggio finale?

È ormai tempo della finale di Amici 2024, ma da giorni il web fa pronostici su chi può essere il vincitore di questa edizione. Due sono i nomi che si fanno ‘la guerra’ in vista della proclamazione secondo le quote degli scommettitori: parliamo di Petit e Sarah. Il nome di Petit non è una sorpresa: il cantante del team di Rudy Zerbi è sin dall’inizio dell’anno di Amici 23 uno dei favoriti alla vittoria e dei più apprezzati dal pubblico. Il suo percorso è stato costellato di successi, sia per quanto riguarda i suoi singoli che per le sfide fatte nel pomeridiano.

Indizi che hanno confermato, di volta in volta, la forza del ragazzo sia a livello musicale che di pubblico. Un percorso che lo ha portato prima al serale di Amici 2024, poi in finale, tra i tanti apprezzamenti della giuria composta da Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Motivo per il quale le possibilità che vinca lui, secondo gli scommettitori, sono al momento le più alte.

Rivalsa di Sarah nella finale di Amici 2024? Il pronostico sul vincitore

Petit è però sempre più insidiato da Sarah Toscano. L’allieva di Lorella Cuccarini è la vera rivelazione di questo serale e, forse, dell’intera edizione di Amici 23. È protagonista di un’importante crescita, sia personale che musicale, che l’ha portata ad essere rivalutata e sempre più apprezzata dal pubblico di Canale 5. Se i sondaggi degli scommettitori la danno subito dietro Petit (seppur vicinissima), il popolo del web la elegge vincitore (almeno morale) di Amici 2024.

Quello tra Petit e Sarah, qualora arrivassero al ballottaggio della finalissima di Amici 2024, sarà dunque un testa a testa ricco di tensione. Non è infatti detto che il vincitore di Amici 2024 sarebbe Petit, anzi, potrebbe essere la rivalsa di un’allieva spesso criticata, che ha mostrato come, con impegno e dedizione e non per forza brillando sempre e a tutti i costi, si possa comunque trionfare nella parte più importante della gara.

