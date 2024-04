Sarah Pace, figlia Giovanna Botteri/ La giornalista: “la solitudine è abbastanza forte”

Chi è Sarah Ginevra Pace, la figlia di Giovanna Botteri

Sarah Ginevra Pace è la sola ed unica figlia di Giovanna Botteri nata dall’amore con l’ex compagno Lanfranco Pace. Conosciamola meglio! La giornalista, figlia di Guido Botteri, ex direttore della rai a Trieste, è da sempre molto riservata e discreta sulla sua vita privata. In passato è stata legata al giornalista inglese Lanfranco Pace e dal loro amore è nata la figlia Sarah Ginevra Pace. La ragazza oggi ha più di 30 anni e ha intrapreso un percorso professionale completante differente da quello dei genitori, visto che lavora come manager per un’importante azienda italiana.

Non è dato sapere di più sul suo conto, visto che proprio come la mamma è molto discreta e restia a parlare della sua vita privata. La figlia di Giovanna Botteri dopo gli studi classici, ha conseguito una laurea in Economia e successivamente si è formata e specializzata frequentato alcuni prestigiosi istituti internazionali. Nel suo curriculum ci sono: un master in Business Administration alla Fudan University di Shanghai. In passato ha seguito anche la mamma a New York, ma poi è tornata a Roma.

Il rapporto tra Giovanna Botteri e sua figlia Sarah Ginevra

Giovanna Botteri ha un bellissimo rapporto con la sua sola ed unica figlia Sarah Ginevra. Nonostante i mille impegni e il lavoro che le hanno portate ad essere spesso distanti, la giornalista ed inviata cerca di trascorrere più tempo possibile con la sua amata. “Mia figlia Sara è venuta con me a New York e a trovarmi in Cina a ottobre, quando mi sono trasferita” – ha raccontato in una vecchia intervista.

Non solo, la Botteri ha aggiunto: “sarebbe dovuta tornare a marzo. Per ora non ho molta vita sociale. Lavoro come una matta e quando finisco ne approfitto per dormire e recuperare. La solitudine è abbastanza forte. Lavoro tanto e cerco di non pensarci, anche se pesa”.

