Sarah e Valerio, arriva la svolta nel loro percorso a Temptation Island 2025 grazie ad Ary: lei la insulta poi piange durante il falò

Arrivano i primi stravolgimenti nella coppia composta da Sarah e Valerio a Temptation Island 2025. Mentre lei continua a confidarsi col single Salvatore, lui inizia ad aprirsi alla conoscenza con una tentatrice: la bella Ary. Per la fidanzata arriva infatti il primo video nel capanno, e in questo Sarah vede i due prima chiacchierare e scoprire la passione comune per la squadra della Lazio, poi avvicinarsi anche fisicamente attraverso giochi e apprezzamenti.

“A me la semplicità piace e quindi mi colpisce questa cosa. Abbiamo tante cose in comune, mi hai colpito.”, dice Valerio alla tentatrice Ary, con la quale condivide chiacchierate in riva al mare e che poi elogia con punteggi altissimi nel momento della sfilata.

Sarah e Valerio, svolta nel loro percorso a Temptation Island 2025: lui si avvicina ad Ary, lei piange

Proprio il momento della sfilata è commentato da Sarah con parole forti, soprattutto ai danni di Ary: “Niente a che vedere con me, un cess*! – sbotta la fidanzata di Valerio, che poi continua – Non puoi dare 10… Non riesco a vedere nulla di concreto nel suo percorso, mi sarebbe piaciuto vedere un Valerio che parla della nostra relazione, dei suoi dubbi e comunque che riconoscesse le mancanze che ha avuto nei miei confronti.”

Quando Sarah scopre che non c’è alcun video per lei, nella quarta puntata di Temptation Island 2025, scoppia in lacrime e ne spiega le motivazioni a Filippo Bisciglia: “Io sto facendo un percorso da sola, sono io che devo prendere delle decisioni, ancora una volta. Io devo capire se lui è la persona giusta per me o no, quindi non mi resta che aspettare e godermi i momenti con queste persone fantastiche.”