Valerio sempre più vicino ad Ary mentre Sarah sprofonda nella crisi: il triangolo esplode e il pubblico si divide sul web.

Fidanzati da 5 anni, Valerio e Sarah si stanno mettendo in gioco nel reality condotto da Filippo Bisciglia. I due hanno un grosso problema, ovvero il fatto che lei tempo prima chattava con un altro ragazzo all’insaputa del fidanzato. Ma a Temptation Island 2025 escono gli altarini e si scopre anche che Sarah pensava ancora al suo ex mentre si era appena messa con lui, e sperava di ritornare con lui! Batoste su batoste per il povero Valerio, che ad un certo punto ha deciso di lasciarsi andare con la single Ary.

Nella quarta puntata di Temptation Island Valerio ha ammesso di essersi avvicinato a Ary perchè la trova la ragazza più semplice dalle tentatrici: “Ho pensato di chiedere di fare un’esterna con te, voglio cambiare il modo di relazionarmi con te“, ha detto Valerio alla single, la quale ricambia dicendo però che per il contesto si sente poco libera. Verso la fine della quarta puntata di Temptation Island scoppia il caos: Sarah scoppia a piangere dopo aver visto una clip.

Temptation Island, Valerio e Sarah in crisi: lui innamorato di Ary?

Sarah è scoppiata a piangere dopo che Valerio è visibilmente preso per Ary, la tentatrice. Con lei ha addirittura fatto un bagno nel mare la sera, con i vestiti bianchi e trasparenti dopo essere entrati nell’acqua. I due sembrano sempre più complici e Valerio si è pure confuso parlando di “ex” riferendosi proprio a Sarah, la quale viene consolata dalle fidanzate nel Capanno. Purtroppo il flirt non finisce qui, dato che la tentatrice e il fidanzato continuano a creare l’occasione per stare insieme. Si lasceranno dopo il programma?

