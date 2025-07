Temptation Island, Sarah confessa il suo amore per Valerio e commuove Bisciglia: “Merito chi mi ama davvero”.

Sarah ha commosso tutti anche durante l’ultima puntata di Temptation Island 2025, nella versione ‘Un mese dopo“. Sul divanetto di fronte a Filippo Bisciglia si sono seduti Valerio e Ary, che hanno confessato di non essere ancora una coppia ma di volersi frequentare per un periodo al fine di capire se può nascere qualcosa di vero. Dopo di loro è stato il turno di Sarah: “Come stai?“, le chiede il conduttore. “Filippo, mi fai una domanda difficile. Oggi non sto bene perchè pensavo di sedermi qui con Valerio a dirti che va tutto bene“. “Da questo percorso ho imparato che non devo elemosinare amore, ma che merito una persona che prova un sentimento forte per me“, continua.

Bisciglia, visibilmente commosso, le ha chiesto delucidazioni sul sentimento nei confronti dell’ex fidanzato: “Io Valerio l’ho amato tanto“, dice, “In realtà lo amo ancora“. Colpo di scena: Sarah prova ancora qualcosa di molto forte per lui e c’è chi giurerebbe che anche il ragazzo sia ancora innamorato. Valerio, infatti, è entrato da solo davanti a Filippo Bisciglia pregando i social di non parlare male della sua ex fidanzata: “Io so chi è Sarah, e mi sono sentito in colpa per il fatto che è passata come una poco di buono, solo io conosco che bella persona è“, ha detto da gentiluomo.

Sarah, reazioni social: “Merita il trono di Uomini e Donne”

Sicuramente sui social Sarah ha diviso i fan. Alcuni sono convinti che sia una ragazza d’oro, e che merita di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne: “Comunque io voglio troppo Sarah sul trono madò ci darebbe troppo i vecchi troni, quelli iCONICI Spero davvero lei sul trono e Valerio e Ary nel dimenticatoio ma non andrà così e ci ritroveremo il triangolo al GF“. Tra le reazioni del web, anche chi si scaglia contro il suo ex fidanzato, che è passato come un ‘santarello’ alla fine delle riprese. “Strano che però nessuno nomina mai i tradimenti di Valerio, per vendetta e quindi anche peggio, anche prima del programma. Spiace fratello, puoi ingannare tutta la popolazione italiana ma con me non passerai mai da povero cucciolo.”

Alla fine dell’incontro tra Filippo Bisciglia e Sarah a Temptation Island ‘Un mese dopo’, il conduttore ha preferito non farle troppe domande, ma solo una canonica: “Cosa ti auguri per il futuro?“, lei ha risposto: “Mi auguro di guarire da questa ferita, spero di essere felice e di superare questa sofferenza perchè oggi sono sola“.