Sarah Shaw, chi è la modella e Madre Natura di Ciao Darwin: mistero sulla sua vita privata

Torna in replica su Canale Cinque Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis capace di incollare milioni di italiani al piccolo schermo nel corso degli anni. E la Madre Natura della puntata riproposta oggi sabato 19 luglio 2025 è Sarah Shaw, una modella incantevole che ha già rubato l’occhio in passato ai telespettatori. Alta 178 cm, di scarpe ha il 42 e ha già catturato l’attenzione del pubblico anche se non sono molte le informazioni riguardanti la ragazza, piuttosto lontana dalle scene pubbliche, almeno in Italia. Non è dato sapersi se Sarah Shaw abbia un fidanzato, sicuramente la ragazza avrà avuto la fila di corteggiatori negli ultimi anni. Paolo Bonolis presenta la bellissima modella così durante Ciao Darwin:

Sal Da Vinci, chi è: "Non mi consideravano un vero cantante"/ "Dopo Sanremo 2009 la mia popolarità è scemata"

“ C’è profumo di nascita della vita, di bellezza, di meraviglia, di colei che tutto muove e tutto guida… Madre Natura. Donna meravigliosa da te sgorgò il primo vagito, il vagito primigenio che scatenò la bellezza su questa terra” la calorosa accoglienza del conduttore di Canale Cinque che come da tradizione dedica alcune speciali frasi prima dell’ingresso delle ragazze.

Grido, chi è il rapper e fratello di J-Ax/ Dolce dedica alla moglie Jill Nizzotti:"Ti amo ogni giorno di più"

Sarah Shaw tornerà in tv dopo Ciao Darwin?

Sappiamo che la modella apprezzata in passato a Ciao Darwin sarà ancora protagonista su Canale Cinque, sempre grazie al programma condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset. Sui social Sarah Shaw vanta oltre 20mila follower, tra cui spicca anche quello di un’altra conoscenza della moda e dello spettacolo italiano, parliamo di Ivana Mrazova.

In attesa che il pubblico possa godersi nuovamente questa apparizione in tv della modella, chissà che presto non possa tornare sulle scene e magari prendere parte a qualche trasmissione sul piccolo schermo.

Diretta streaming RDS Summer Festival, oggi 19 febbraio 2025/ Dove vedere il concerto