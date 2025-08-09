Sarah Shaw, chi è la sexy modella di Ciao Darwin 9: Madre Natura incantevole, strappa applausi a scena aperta ma i social restano blindati. E il fidanzato..
Sarah Shaw sexy e accattivante nella replica di Ciao Darwin 9
La bellezza di Sarah Shaw, madre natura di Ciao Darwin 9, non si discute. Nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la splendida modella mette in mostra tutte le sue qualità fisiche, la sua eleganza nelle movenze ed una sensualità da applausi. Bionda, occhi azzurri, con un portamento sexy e accattivante, ideale per indossare i panni di Madre Natura. La sua discesa dall’iconica scalinata ha fatto tremare lo studio di Ciao Darwin 9, con applausi a scena aperta per la modella, tutte le volte che ha preso parte al programma.
Peccato che sul conto della ragazza si sappia davvero pochissimo. Al di là della sua confidenza con la passerella, ci sono poche informazioni su Sarah Shaw e sono praticamente assenti i riferimenti alla vita privata. Questo perché Sarah Shaw ha tenuto i suoi profili social blindati. Su Instagram l’account risulta “chiuso”, per cui non vi è possibile accedervi se non facendone richiesta.
Sarah Shaw, chi è la madre natura di Ciao Darwin 9: profilo basso (e blindato) su Instagram
“Donna meravigliosa da te sgorgò il primo vagito che scatenò la bellezza su questa Terra. I miei occhi ti percorrono tutta e pensano… Non ti posso dire quello che pensano, ma pensano tanto”, l’accoglienza del mitico Paolo Bonolis a Madre Natura a Ciao Darwin 9. In questa edizione, Sarah Shaw, non si è limitata ad una sola partecipazione: infatti nelle prime puntate l’abbiamo ritrovata più volte, per la gioia del pubblico che le ha riservato un’accoglienza calorosa.
Tanti i complimenti arrivati via social durante le puntate, ma come dicevamo la ragazza non sembra particolarmente attratta dalla notorietà. Al di là del suo impegno con Madre Natura a Ciao Darwin, Sarah Shaw pare prediligere un profilo basso e non sembra così interessata alla tv.