Sarah Shaw, chi è la sexy modella di Ciao Darwin 9: Madre Natura incantevole, strappa applausi a scena aperta ma i social restano blindati. E il fidanzato..

Sarah Shaw sexy e accattivante nella replica di Ciao Darwin 9

La bellezza di Sarah Shaw, madre natura di Ciao Darwin 9, non si discute. Nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la splendida modella mette in mostra tutte le sue qualità fisiche, la sua eleganza nelle movenze ed una sensualità da applausi. Bionda, occhi azzurri, con un portamento sexy e accattivante, ideale per indossare i panni di Madre Natura. La sua discesa dall’iconica scalinata ha fatto tremare lo studio di Ciao Darwin 9, con applausi a scena aperta per la modella, tutte le volte che ha preso parte al programma.

Ciao Darwin 9, puntata 9 agosto 2025: Divano Vs Sport (replica)/ Madre Natura: Friscia sfida Maestrelli

Peccato che sul conto della ragazza si sappia davvero pochissimo. Al di là della sua confidenza con la passerella, ci sono poche informazioni su Sarah Shaw e sono praticamente assenti i riferimenti alla vita privata. Questo perché Sarah Shaw ha tenuto i suoi profili social blindati. Su Instagram l’account risulta “chiuso”, per cui non vi è possibile accedervi se non facendone richiesta.

Andrea Maestrelli, chi è?/ Dal Grande Fratello a Ciao Darwin, in passato flirt con Nicole Murgia: finì per...

Sarah Shaw, chi è la madre natura di Ciao Darwin 9: profilo basso (e blindato) su Instagram

“Donna meravigliosa da te sgorgò il primo vagito che scatenò la bellezza su questa Terra. I miei occhi ti percorrono tutta e pensano… Non ti posso dire quello che pensano, ma pensano tanto”, l’accoglienza del mitico Paolo Bonolis a Madre Natura a Ciao Darwin 9. In questa edizione, Sarah Shaw, non si è limitata ad una sola partecipazione: infatti nelle prime puntate l’abbiamo ritrovata più volte, per la gioia del pubblico che le ha riservato un’accoglienza calorosa.

Sergio Friscia, chi è?/ Da Striscia la Notizia a Ciao Darwin, vita privata nel mistero: "Il mio segreto..."

Tanti i complimenti arrivati via social durante le puntate, ma come dicevamo la ragazza non sembra particolarmente attratta dalla notorietà. Al di là del suo impegno con Madre Natura a Ciao Darwin, Sarah Shaw pare prediligere un profilo basso e non sembra così interessata alla tv.