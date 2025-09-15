Temptation Island 2025, Valerio dice “Ti amo” a Sarah ma la liquida in un’ora: parte con Ary. Bisciglia lo smaschera, il web insorge.

Anche Sarah si è dovuta sedere di fronte a Filippo Bisciglia a Temptation Island e poi…, ma le cose non sono andate come molti speravano. Pare che l’ex fidanzato Valerio l’abbia resa protagonista di una serie di tira e molla che l’hanno mandata ancor più in confusione. “Ammetto che magari ho mostrato che mi dispiacesse che non ci sentissimo più“, ha detto Sarah, che ha confessato che Valerio le aveva anche detto un “Ti amo” durante un momento intimo. L’ex fidanzata si chiede cosa fosse successo a Valerio quella sera, quando “ci ha messo solo un’ora a liquidarla” ed è partito in vacanza con Ary nonostante avesse promesso di annullare il soggiorno.

“Io e Ary siamo andati a vedere una partita a Como, e non posso negare che nella nostra intimità ci siamo trovati molto bene“, ha spiegato poi Valerio in uno sfogo, definendo la tentatrice come una ragazza molto comprensiva, anche se al momento non intende sbilanciarsi e definire la sua relazione. “In questo periodo voglio pensare solo a me stesso, devo prendermi cura di me“, dice, dicendo di essere frenato e diffidente per la scottatura che ha preso con Sarah. Eppure oggi vede ancora Ary senza precludersi nulla per il futuro.

Filippo Bisciglia reagisce ai video di Valerio e confessa una cosa a Sarah

Filippo Bisciglia fa vedere un video a Sarah durante la puntata di Temptation Island e poi…, dove Valerio pochi giorni fa confessa di non riuscire a metabolizzare il fatto che non stanno più insieme. “Se ho avuto dei ripensamenti è perchè non riesco più a fidarmi di lei“, continua il ragazzo in un video sfogo: “Ho paura di soffrire di nuovo ma allo stesso tempo di non riuscire più a staccarmi da lei“.

Ad un certo punto Filippo Bisciglia ferma Sarah e le dice: “Vuoi sapere cosa ho capito io di Valerio? Niente“. E del resto nemmeno il pubblico comprende cosa stia succedendo, ma la ragazza ha le idee ben chiare, non vuole avere più niente a che fare con lui, convinta di chiudere questa porta che l’ha fatta tanto soffrire. Il fatto che lui non si fidi di lei, sembra una grandissima scusa e il web non gli crede: “Pure la mia cagnolina preferisce fissare il pavimento piuttosto che guardare Valerio, il finto indeciso” ha scritto un utente su X, “Valerio sembrava uno dei più sani lì dentro, e invece… PESSIMO“. Insomma, ben pochi credono a Valerio.

