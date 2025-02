Sarah Toscano è una delle cantanti protagoniste al Festival di Sanremo 2025, per lei sarà la prima volta e c’è grande curiosità per questo giovane talento della musica nostrana. Sarah è giovanissima, è nata a Vigevano ed ha soli 19 anni, tutti la conoscono grazie alla partecipazione al talent Amici che ha vinto nell’edizione 2023.

Tanta attesa per Sarah Toscano che ripercorre le orme di tante promesse di Amici che negli anni poi hanno partecipato al Festival, ultima Angelina Mango che ha vinto la scorsa edizione. E anche Sarah ha un grande pubblico al seguito, tanti giovani e per questo è tra le più attese nel corso del programma. Oltre alla musica ci sono anche alcune curiosità riguardo questa giovanissima cantante.

Sarah ha praticato tennis a livello agonistico e nel 2020 si è aggiudicata anche un piccolo torneo a livello regionale. Ha partecipato in passato a Sanremo giovani ma ora – dopo lo show ad Amici – è pronta per il grande salto ed è tra le donne più attese, in questo caso giovani donne, all’interno del programma.

"Ho paura di…": Sarah Toscano si racconta prima:

A margine di poche settimane ormai dal Festival di Sanremo Sarah Toscano si è raccontata ed ha evidenziato: “Mi spaventa un pò fare tantissime interviste di giorno, poi arrivare alla sera e non aver poi voce. Questa è l’unica cosa a dire il vero che mi mette un poco di ansia”, ha raccontato la ragazza che ha poi proseguito:

“Quando vado in ansia mi vedo male, il trucco mi sembra storto e ci sono tante cose che non mi convincono, devo preparare il mio team mentalmente e a dire il vero lo sta già facendo, credo che sarà una settimana infernale”, conclude cosi la cantante. Sarah Toscano ha rivelato che per lei sarà una grande emozione esibirsi all’Ariston: “Una cosa che non vedo l’ora di provare come emozione è la fine della canzone…”

Durante l’esperienza ad Amici Sarah ha prima avuto un breve flirt con il coinquilino Holy Francisco e poi il pubblico specialmente ha notato un grande rapporto con il cantante Holden durante la trasmissione televisiva. Lei però ha sempre chiarito che non c’era nulla e al momento la ragazza dovrebbe essere single.